Яскраво та ефектно: Меган Маркл та ще п'ять королівських осіб у червоному

Тільки лінивий вчора не обговорював сукню Меган Маркл, у якій герцогиня Сассекська з'явилася на гала-вечорі у Нью-Йорку.

Герцогиня Сассекська приєдналася до свого чоловіка принца Гаррі на гала-концерті та церемонії Salute to Freedom у середу, 10 листопада, у Нью-Йорку. Одягнена Меган була в червону сукню з відвертим декольте та шлейфом від Carolina Herrera з колекції осінь-зима 2022. Багато хто назвав це вбрання "сукнею помсти", як колись говорили про чорну сукню принцеси Діани. Мовляв, герцогиня хоч і від титулу свого не відмовилася, але йде вперед із гордо піднятою головою і ні про що не шкодує.

Герцогиня Меган та принц Гаррі / Getty Images

Критикували Меган і за надто відверте декольте. Але виявилося, що не тільки Маркл одягла схожий аутфіт на світський раут. Графиня Вессекська Софі щонайменше двічі з'являлася на публіці у червоних сукнях різних відтінків і теж із пікантним декольте.

Графиня Вессекська / Getty Images

Графиня Вессекська / Getty Images

А ось сама Меган проживаючи у Великій Британії все ж таки дотримувалася протоколу. В один з останніх публічних виходів перед тим, як вони з Гаррі оголосили, що залишають королівську родину, вона з'явилася в червоній сукні з накидкою від марки Safiyaa підібравши до вбрання червоний клатч і сережки-висячки від Simone Rocha. Того вечора вони з Гаррі відвідували Mountbatten Festival of Music, який выдбувся у Лондонській королівській залі мистецтв та наук імені Альберта.

Герцогиня Сасекська Меган / Associated Press

Дружина принца Вільяма – герцогиня Кембриджська теж дуже любить червоний колір. Хоча, звичайно, її з таким декольте на публіці можна побачити вкрай рідко. 2016 року, через трохи більше ніж за рік після народження другої дитини – дочки Шарлотти – Кейт відвідала прийом уряду Британської Колумбії в Будинку уряду в Канаді і одягла ось таку червону сукню. Того вечора вона теж мала досить пікантне декольте, але не таке, як у Меган.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

А ось на запуск кампанії Taking Action on Addiction у Лондоні, який Кетрін відвідала минулого місяця, вона прибула у плісованій червоній спідниці-міді і підібрала за фігурою червону водолазку, доповнивши образ бежевими туфлями-човниками Ralph Lauren та мініатюрною сумкою від DeMellier.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

А як вам образ Камілли у червоному пальті під час відкриття шостої сесії Senedd у The Senedd у Кардіффі, в Уельсі. Красиве та яскраве вбрання герцогиня Корнуольська доповнила тоді капелюхом-таблеткою, які так любила раніше носити Меган. Хтось жартував, що Камілла бере приклад з Єлизавети II і готується до того, що колись посяде місце принцеси-консорту.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

Сама монархиня своєму зовнішньому вигляду та образам, у яких з'являється на публіці, приділяє багато уваги. Червоний колір — теж є серед її фаворитів, але з'являється вона в таких пальтах, як правило, на Різдво або різдвяні свята.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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