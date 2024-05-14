Яскраво заявила про себе: яким був образ королеви Летиції на весіллі принцеси Мері та принца Фредеріка

На цьому королівському весіллі було багато гостей із європейських королівських будинків. Однією з найяскравіших того дня була іспанська (на той момент наречена) Летиція Ортіс, весілля якої було заплановано зі спадковим принцом Феліпе на 22 травня того ж 2004 року.

Весілля Мері Дональдсон та кронпринца Фредеріка / Фото: Associated Press

Для королеви Летиції того дня присутність на весіллі тодішніх принца Фредеріка та принцеси Мері означала її дебют у європейському королівському колі.

Летиція Ортіс зробила все можливе, щоб сяяти цього дня на публіці. Вона з'явилася на церемонії у червоній сукні від іспанського дизайнера Лоренцо Капріле, що підкреслювала її струнку фігуру та декольте.

Королева Летиція та король Філіп VI на весіллі королеви Мері та короля Фредеріка X / Фото: Getty Images

Майбутня королева Іспанії зробила ставку на червоний колір, прагнучи продемонструвати впевненість у собі, адже того дня вона вперше зустрілася віч-на-віч з членами багатьох європейських королівських будинків.

Вбрання Летиції мало ліф з драпуванням, напівпрозорі рукави і невеликий шлейф. А образ вона тоді доповнила гостроносими туфлями-човниками на підборах, клатчем, розшитим бісером, двома брошками з боків на грудях, а також діамантовими сережками з рубінами. Вона зібрала волосся у легку хвилясту зачіску і зробила макіяж із червоними губами.

Королева Летиція та король Філіп VI на весіллі королеви Мері та короля Фредеріка X / Фото: Getty Images

А напередодні на передвесільному прийомі Летиція Ортіс з'явилася ще в одному вбранні від Лоренцо Капріле, як пише royalfamily.news. Вона також зібрала волосся в зачіску, одягла сережки-висячки з камінням і зробила виразний макіяж.

Королева Летиція та король Філіп VI на весіллі королеви Мері та короля Фредеріка X / Фото: Getty Images

Через сім років ми побачили образ Летиції на весіллі Кейт і Вільяма і він був не менш привабливим.

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