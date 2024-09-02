Йде стопами батька і бабусі-королеви: принц Крістіан оголосив про плани на майбутнє

Спадковий принц Данії Крістіан цього року закінчив школу і вирушить у свою першу самостійну поїздку за кордон, де проведе чотири місяці.

Королівський будинок Данії оголосив 30 серпня, що майбутній 18-річний король вирушить до Східної Африки з "тривалим візитом", який триватиме від 4 вересня до грудня. Там принц Крістіан "братиме участь у повсякденній роботі двох ферм, що, крім іншого, включатиме виконання практичних і адміністративних завдань, а також дасть спадковому принцу уявлення про місцеву охорону природи".

Король Фредерік, принц Крістіан та королева Мері / Фото: Getty Images

Королівський дім оголосив, що спадковий принц Крістіан слідує "давній традиції, згідно з якою спадкоємці престолу в юності вирушають на тривалі перебування за кордон і мають можливість розвиватися і пізнавати світ".

Король Фредерік, батько Крістіана, який вступив на престол на початку цього року, подорожував до Монголії 1986 року, а також працював на винограднику в Каліфорнії 1989 року. Аналогічним чином, королева Маргрете, бабуся Крістіана, яка зреклася престолу на початку цього року, подорожувала Східною та Південною Америкою в 60-х роках.

Два місяці тому Крістіан відсвяткував закінчення середньої школи в данській гімназії Ордруп.

Король Фредерік, королева Мері та їхній старший син — спадковий принц Крістіан / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Для членів монарших сімей це добра традиція провести кілька місяців або років за кордоном, а не одразу ж вступати до університету. Наприклад, після того, як принц Вільям Уельський закінчив навчання в Ітоні і до того, як почав навчатися в Університеті Сент-Ендрюс, він працював волонтером в екологічних проєктах в Чилі і відвідував країни Африки.

Нагадаємо, вчора ми розповідали, де навчалися і який вигляд мали Кейт, Вільям, король Чарльз та Єлизавета II у юності під час навчання в університетах.

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