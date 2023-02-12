Йде стопами сестри: у скільки обійдеться навчання інфанти Софії королю Філіпу VI і королеві Летиції

У квітні дівчині виповниться 16 років, і король Філіп VI і королева Летиція ухвалили рішення, що Софія піде стопами своєї старшої сестри принцеси Леонор і навчатиметься за програмою навчання Міжнародного бакалаврату в UWC Atlantic College в Уельсі і вже склала вступні іспити.

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Відомо, що навчання в коледжі коштуватиме королю та королеві майже 92 тисячі доларів. Як пише Hello! так само, як і її сестра Леонор, Софія переїде до Великої Британії і житиме в одному з восьми гуртожитків на території кампусу.

Нагадаємо, у цьому ж коледжі навчається середня дочка королеви Нідерландів Максими та короля Віллема-Олександра – принцеса Алексія. Серед відомих випускників цього коледжу – принцеса Йорданії Рая бінт Аль-Хусейн, а також принцеса Бельгії Єлизавета, яка закінчила коледж у травні 2020 року.

Королева Летиція та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Читайте також: