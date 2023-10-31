Є чим поділитися: дядько Кейт Міддлтон хоче випустити свої мемуари та розповісти правду про Гаррі й Меган

Гері Голдсміт, молодший брат Керол Міддлтон, матері принцеси Кейт, готується "прояснити ситуацію" у своїй книжці. Він заявляє, що хоче дати сім'ї Міддлтонів можливість мати "голос" на тлі звинувачень і ворожнечі з принцом Гаррі й Меган Маркл на адресу Кейт і Вільяма.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Проте спроби видати книжку у містера Голдсміта вже були, повідомляє express. Вперше він заявив про написання мемуарів 2013 року. Але тоді підкреслив, що не буде бентежити ні принцесу Кейт, ні принца Вільяма своєю книжкою. Тепер, мабуть, він передумав.

"Гері останнім часом багато спілкувався з пресою, і його коментарі, схоже, добре сприйняли деякі люди, особливо його критику на адресу Гаррі й Меган. Спочатку він планував присвятити книжку собі та розказати, як став мільйонером, але тепер він додасть деякі особисті сімейні подробиці", — розповіло джерело, яке побажало залишитися невідомим.

Чи сподобається ця ідея принцесі Уельській? Навряд чи. Кейт не любить виносити будь-які сварки з дому.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Брітні Спірс своїми мемуарами "відсунула" книжку принца Гаррі на другий план.

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