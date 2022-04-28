"Є гроші на карті, але скористатися ними не можеш": російська блогерка поскаржилася на відпочинку в Домінікані

Росіянка скаржиться, що не може розплатитись на відпочинку банківською картою.

Російська блогерка поскаржилася своїм підписникам у соцмережі, що на відпочинку в Домінікані вона не може розплатитись карткою, на якій є гроші. Через це вона почувається "бомжихою".

До речі, після введення санкцій через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, банківські картки росіян не приймають до оплати за кордоном.

Відео блогерки опублікували в Telegram-каналі "Боже, яке кончене!"

"Таке дивне відчуття, коли в тебе начебто є гроші, але ти бомж за кордоном. У тебе начебто є гроші на карті, але скористатися ти ними за кордоном не можеш. Тепер така марна річ пластикова - штучка, що лежить у мене в сумці", – сказала росіянка.

Нагадаємо, раніше російська блогерка поскаржилася фоловерам на відсутність заробітків. Тепер, за її словами, потрібно працювати у 100 разів більше, щоби заробити.

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