Є інші варіанти: Меган Маркл шукає заміну Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix відмовився від проєкту Меган Маркл під назвою "Перлина", але герцогиня Сассекська не втрачає надії, що знайде іншу компанію, яка візьметься за її проєкт.

Це мав бути багатосерійний мультфільм, який розповість про пригоди відважної 12-річної дівчинки під назвою Перл. Повідомляється, що образ центрального персонажа мультсеріалу був натхненний реальною історичною особистістю. Цікавий момент, що значення імені Меган перекладається як "перлина". І, схоже, мова в мультику мала йти саме про життя юної дівчинки Меган Маркл.

Герцогиня Меган / Associated Press

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Інсайдери з Лос-Анджелеса кажуть, що 40-річна Меган та її команда у продюсерській компанії Archewell не вважають скасування угоди з Netflix кінцем шляху та намагаються знайти нову компанію для реалізації проєкту, пише The Sun.

Герцогиня Сассекська та виконавчий продюсер проєкту Девід Ферніш пропонуватимуть концепцію серіалу іншим телеканалам та стрімерам, включаючи Apple та Amazon.

"Вони сповнені рішучості не допустити, щоб вся робота і творчі зусилля, вкладені в ідею, просто зникли. Netflix має з ними стандартну угоду, типову для Голлівуду, що дозволяє їм просувати відкинуті ними проєкти до інших ЗМІ. Це звичайна практика в телевізійних колах Голівуду", — говорить інсайдер.

Герцогиня Сасекська та принц Гаррі / Associated Press

"У Apple і Гаррі вже є зв'язки після того, як він з'явився в серіалі про психічне здоров'я. Дісней, чий потоковий сервіс Plus величезний, також підтримує стосунки з Маркл після того, як вона озвучила документальний фільм про дику природу. У Amazon значний бюджет, і великі гравці, такі як NBC Universal і HBO, були б зацікавлені в тому, щоб укласти угоду з Сассексами. Не можна недооцінювати інтерес до них з боку Голлівуду і продюсерів", — пише видання.

Меган та Гаррі / Getty Images

Девід Ферніш також має зв'язки з багатьма кіностудіями та телекомпаніями. І час покаже, чи зможуть вони разом із Меган таки реалізувати цей проєкт.

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