Є кілька причин: стилістка пояснила, навіщо Меган Маркл одягла вовняне пальто у спеку

Нещодавно Меган Маркл розкритикували за те, що вона одягла тепле пальто в 20-градусну спеку. 42-річну Маркл заскочили папараці на прогулянці в Монтесіто.

Чому ж герцогиня Сассекська носить теплі речі у спеку, розсекретила зіркова стилістка Міранда Голдер. За її словами, пальто робить Меган соліднішою.

Меган, нагадаємо, була помічена у вовняному пальті Max Mara за 1650 доларів під час вечірньої прогулянки в Монтесіто і одягла його незважаючи на те, що за вікном було 22 градуси тепла.

За словами пані Голдер, вибір Меган може здатися дивним, але цьому є пояснення.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Одягати товсте вовняне пальто поверх вбрання, незважаючи на те, що на вулиці 22 градуси, звичайно, трохи дивно, навіть якщо це пальто чудового верблюжого кольору від Max Mara, як те, що ми бачили на Меган Маркл раніше цього тижня. Немає сумнівів у тому, що пальто, особливо бездоганно скроєне дизайнерське, до якого небайдужа Меган, може допомогти завершити образ та зробити весь ансамбль згуртованішим”, — каже стилістка.

Додавання пальта поверх простої футболки та джинсів допомагає завершити образ, але є багато інших способів зробити це під ароматним каліфорнійським сонцем і не перегрітися, вважає експертка, пише express.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Можливо, є цьому й інше пояснення, наприклад, Меган прямувала кудись, де дуже холодне повітря через роботу кондиціонерів. І для цього їй знадобився додатковий прошарок одягу. Або вона хотіла замаскуватися від папараці та постаратися залишитися менш поміченою. Що, зрештою, їй не вдалося. До речі, коли Меган і Гаррі жили у Великій Британії, пальто було обов'язковим елементом практично кожного її виходу у світ.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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