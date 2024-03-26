Є нюанси: лікар поставив під сумнів деякі моменти в заяві принцеси Уельської

В офіційному ролику принцеса Уельська повідомила, що її рак було виявлено після успішної операції, а хіміотерапія має лише профілактичний характер. Але лікар поставив під сумнів деякі моменти в заяві Кетрін.

У розмові з Андерсоном Купером на CNN Джонатан Райнер, доктор медичних наук, професор медицини Університету Джорджа Вашингтона у Вашингтоні сказав, що припущення про те, що рак був виявлений лише після того, як принцеса перенесла серйозну операцію, не відповідає дійсності з медичної точки зору, пише mylondon.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

"Коли люди переносять велику операцію, вони зазвичай більше не вдаються до будь-якої "діагностичної хірургії", всім цим операціям передує велика візуалізація, як-от комп'ютерна томографія та МРТ. Таким чином, ймовірно, хірургічна бригада знала або мала гарне уявлення про те, що станеться, ще до операції, і це було підтверджено дослідженням уже під час операції. Отже, частина видаленої тканини відправляється безпосередньо до лабораторії, часто під час операції, і іноді від того, рак це чи ні, залежатиме обсяг фактичної операції. Тож це те, що принаймні можна було запідозрити раніше та підтвердити під час операції", – коментує лікар.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

У своїй заяві, зробленій о 18:00 у п'ятницю, 22 березня, принцеса Уельська сказала: "В січні я перенесла серйозну операцію на черевній порожнині в Лондоні, і в той час вважалося, що мій стан не є раковим. Операція пройшла успішно. Однак аналізи після операції виявили рак, тому моя медична команда порадила мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранній стадії цього лікування.

Нагадаємо, вчора в соцмережі показали невідоме раніше фото принцеси Уельської.

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