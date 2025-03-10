Є один секрет: як 74-річна принцеса Анна тримає себе у формі

Сестра короля Чарльза – принцеса Анна – любить здоровий сніданок, що насичує її енергією на весь день. Що ж він включає?

Королівська принцеса вважається однією з найпрацьовитіших членів сім'ї. Вона працює більше за короля, тож як їй вдається тримати себе в гарній формі і бути здоровою?

Анна любить здорову та багату на вітаміни їжу. Колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді раніше говорив в інтерв'ю TODAY: "Принцеса Анна майже завжди віддавала перевагу майже чорним – перезрілим – бананам, тому що вони легше засвоюються". Так само, як і її покійна мати королева Єлизавета II, принцеса Анна їсть на сніданок копчену рибу. Вона сповнена поживних речовин і сприяє здоров'ю та довголіттю, пише express.co.uk. Копчена риба – солона, жирна риба, яку найчастіше їдять на сніданок. Її можна подавати окремо чи з яйцями.

Принцеса Анна зі своїми дітьми Пітером та Зарою / Фото: Getty Images

Вважалося, що королева Єлизавета II була великою шанувальницею копченої риби та їла її регулярно й часто.

За словами колишнього королівського слуги Чарльза Олівера, це була одна з улюблених страв на сніданок покійної монархині, про що він написав у своїй книжці "Вечеря в Букінгемському палаці". Він розповів, що покійна монархиня "ще з часів війни мала пристрасть до оселедця".

Як і її брат король Чарльз, принцеса Анна пропускає обід, але сніданок – ніколи.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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