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Є причина: у палаці розсекретили, чому король Чарльз не оприлюднив тип раку, на який хворіє

Є причина: у палаці розсекретили, чому король Чарльз не оприлюднив тип раку, на який хворіє

Король Чарльз / Фото: Associated Press

У Букінгемському палаці заявили, що лікування короля Чарльза продовжиться і 2025 року.

Джерела в Букінгемському палаці повідомили Sky News, що "його лікування просувається у позитивному напрямку, і оскільки стан пацієнта перебуває під контролем, цикл лікування продовжиться наступного року".

Діагноз монарху було поставлено у лютому 2024 року, палац досі не розголошує тип раку, яким хворіє. Джерело при дворі розкрило The Times важливу причину, через яку монарх зберігає в таємниці подробиці свого діагнозу та лікування. Згідно з цією інформацією, це був усвідомлений вибір короля, щоб охопити якомога більше людей, які страждають від цього захворювання, а не обмежуватися якоюсь конкретною формою раку, пише Hello!.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images
Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Новина про діагноз монарха була оголошена 5 лютого, а лише за кілька тижнів до цього Чарльз переніс операцію з приводу збільшеної простати.

Нагадаємо, раніше ми писали про родичів короля Великої Британії, які страждали від раку.

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