Є серйозна причина: принцеса Анна не зможе провідати свою матір Єлизавету ІІ на Різдво

Є серйозна причина: принцеса Анна не зможе провідати свою матір Єлизавету ІІ на Різдво

Королева Єлизавета II скасувала великий урочистий обід із родичами напередодні Різдва. Але передбачається, що монархиню у Віндзорі відвідуватимуть найближчі родичі.

Вже точно відомо, що серед них не буде єдиної дочки Єлизавети II – принцеси Анни та її чоловіка віцеадмірала сера Тімоті Лоуренса. Пара ізолювалася в Глостерширі через те, що Тімоті отримав позитивний тест на COVID-19.

Відповідно до вказівок уряду пара ізолюється у своєму будинку в Глостерширі на 10 днів, пише People. Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що 95-річна королева вирішила не їхати до свого маєтку в Сандрінгем на велике традиційне Різдво для королівської родини.

Принцеса Анна з чоловіком Тімоті Лоуренсом / Associated Press

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Вчора також мав відбутися щорічний різдвяний обід для розширеної королівської родини, але королева скасувала захід минулого тижня через зайву обережність на тлі сплеску випадків захворювання на COVID-19 у Великій Британії, викликаного варіантом штаму "Омікрон".

Королівське джерело повідомило у понеділок, що рішення королеви залишитися у Віндзорському замку другий рік поспіль було особисте, ухвалене після "ретельного розгляду".

Британська королівська родина / Associated Press

Раніше ми писали, що данська кронпринцеса Мері також отримала позитивний тест на COVID-19 та перебуває на ізоляції.

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