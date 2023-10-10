Є шанс: королівський експерт розповів, хто може помирити принців Вільяма та Гаррі

Колись вони були ледь не найкращими друзями, але стосунки почали псуватися після того, як принц Гаррі зустрів Меган Маркл.

Минуло більше двох років від того моменту, як сини принцеси Діани та короля Чарльза III посварилися і перестали розмовляти одне з одним. Експерти вважають, що не велика ймовірність, що брати колись повернуть той колишній рівень стосунків, який вони мали до сварки.

Кейт, Вільям та Гаррі / Фото: Getty Images

Проблеми у стосунках у них виникли після серії претензій, висунутих герцогом Сассекським після його переїзду до США з дружиною Меган Маркл. Були сподівання, що Вільям та Гаррі зможуть виправити свої зіпсовані стосунки після того, як їх сфотографували разом у Віндзорському замку після смерті королеви у вересні 2022 року. Але молодший брат продовжив публічно "поливати брудом" старшого, тож надії на примирення не залишилося, пише express.

Кейт, Вільям, Гаррі та Меган / Фото: Associated Press

Колишній королівський дворецький Пол Баррел заявив: "Єдина людина, яка має слабкий шанс на примирення братів — це Кейт".

І справді, не секрет, що принцеса Уельська була близька з принцом Гаррі всі роки до того, як він зустрів Меган Маркл. А ось з моменту весілля Сассекських їхні стосунки розладналися. Говорять, через те, що Гаррі побачив, як напередодні весілля його дружина Меган плакала лежачи на підлозі через сварку з Кейт, яка вибухнула на тему того, чи варто дівчаткам-квіткаркам носити колготи під сукню. Меган про цей епізод свого життя розповіла в інтерв'ю Опрі Вінфрі, заявивши, що Кейт перепросила і передала їй букет квітів. Кетрін же воліла промовчати.

Кейт, Вільям, Гаррі та Меган / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями спливла історія про те, що придворні жорстоко пожартували з Мегана Маркл в день її весілля з принцом Гаррі.

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