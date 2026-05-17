Є такі ризики: чому діти Сассекських — Арчі та Лілібет — можуть знову опинитися без титулів
Діти принца Гаррі та Меган Маркл, Арчі та Лілібет отримали титули принца та принцеси тільки 2022 року, але існує ризик їх втратити.
Є припущення, що принц Арчі та принцеса Лілібет можуть втратити титули назавжди, а це може статися, коли їх дядько – принц Вільям – стане королем Великої Британії.
У принца Вільяма інший підхід до цього питання, ніж у батька короля Чарльза, вважає редакторка відділу королівської родини журналу Woman's Емілі Ендрюс. Вона стверджує, що, коли Вільям стане монархом, він зробить кроки з позбавлення свого племінника та племінниці цих титулів, пише womanandhome.com.
Раніше ми вже розповідали, що принц Вільям планує внести зміни до діяльності королівської родини, щоб вона була більш актуальною та функціональною під час свого правління.
Нагадаємо, після сходження короля Чарльза на престол його молодші онуки – Арчі та Лілібет – стали принцом та принцесою, оскільки отримали це право, адже є онуками монарха по лінії сина.