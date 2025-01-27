Є в кожному холодильнику: який напій обов'язково випиває принц Вільям вранці

Харчові вподобання принца Вільяма часто викликають інтерес у публіки, оскільки багато хто ставить собі питання, як це обідати як королівська особа.

Кажуть, що майбутній король Великої Британії принц Вільям щоранку випиває склянку соку за сніданком — і, як виявилося, це набагато корисніше, ніж ви могли б подумати.

За даними каналу The Royal Family на YouTube, майбутній король зазвичай доповнює свою ранкову трапезу бадьорою склянкою яблучного соку. Це поєднується з деякими дуже простими продуктами, включаючи два яйця, тост із цільнозернового хліба з вершковим маслом та традиційну чашку чаю, пише The Mirror.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Яблучний сік сповнений переваг, оскільки яблука здебільшого складаються з води, вживання їх соку є відмінним способом гідратації. Крім того, що яблучний сік є освіжаючим напоєм, він також дає користь для внутрішніх органів. Наприклад, яблука та їх сік містять сполуки, які можуть допомогти уповільнити процес, що веде до серцевих захворювань.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, дружина принца Вільяма, принцеса Кейт, щоранку на сніданок їсть вівсянку і випиває напій, приготований із багатих на поживні речовини продуктів. Напій містить капусту, шпинат та спіруліну, які, як кажуть, є її фаворитами завдяки білку та корисним вітамінам.

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