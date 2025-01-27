Є в кожному холодильнику: який напій обов'язково випиває принц Вільям вранці

Харчові вподобання принца Вільяма часто викликають інтерес у публіки, оскільки багато хто ставить собі питання, як це обідати як королівська особа.
Кажуть, що майбутній король Великої Британії принц Вільям щоранку випиває склянку соку за сніданком — і, як виявилося, це набагато корисніше, ніж ви могли б подумати.
За даними каналу The Royal Family на YouTube, майбутній король зазвичай доповнює свою ранкову трапезу бадьорою склянкою яблучного соку. Це поєднується з деякими дуже простими продуктами, включаючи два яйця, тост із цільнозернового хліба з вершковим маслом та традиційну чашку чаю, пише The Mirror.
Яблучний сік сповнений переваг, оскільки яблука здебільшого складаються з води, вживання їх соку є відмінним способом гідратації. Крім того, що яблучний сік є освіжаючим напоєм, він також дає користь для внутрішніх органів. Наприклад, яблука та їх сік містять сполуки, які можуть допомогти уповільнити процес, що веде до серцевих захворювань.
Нагадаємо, дружина принца Вільяма, принцеса Кейт, щоранку на сніданок їсть вівсянку і випиває напій, приготований із багатих на поживні речовини продуктів. Напій містить капусту, шпинат та спіруліну, які, як кажуть, є її фаворитами завдяки білку та корисним вітамінам.
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