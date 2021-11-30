Єлизавета II більше не править на Барбадосі: принц Чарльз відвідав церемонію присяги першого президента

Острівна карибська держава Барбадос офіційно розпрощалася з британським минулим та королевою Єлизаветою II.

Вчора принц Уельський прибув до Бріджтауну, на Барбадосі. Цього тижня королева Єлизавета II офіційно припинила бути главою держави, а генерал-губернаторка 72-річна Сандра Мейсон була приведена до присяги як перший президент 30 листопада 2021 року, в день 55-річчя незалежності Барбадосу.

Сандра Мейсон (у центрі) та принц Чарльз / Associated Press

На церемонії принц Чарльз сказав промову. У Букінгемському палаці відділення Барбадосу сприйняли спокійно, тож "розлучення" колишніх імперії та колонії відбулося мирно. Досі Барбадос був однією із 16 країн, де Єлизавета II досі залишалася главою держави.

Королева Єлизавета II на Барбадосі, 1989 рік / Associated Press

Її портрети висіли у всіх державних установах і всюди були королівські символи.

Королева Єлизавета II на Барбадосі, 1989 рік / Associated Press

"Я глибоко зворушений, що ви запросили мене повернутися на Барбадос і від імені королеви розділити цей визначний момент для вашої чудової нації. Створення нової республіки — це новий початок. З найтемніших днів нашого минулого, жахливого жорстокого рабства, що назавжди заплямував нашу історію, люди цього острова пройшли свій шлях із надзвичайною силою духу. Протягом десятиліть я так захоплювався тим, чого ви досягали", — сказав Чарльз.

Принц Чарльз і Сандра Мейсон / Getty Images

Королева Єлизавета II на Барбадосі, 1977 рік / Associated Press

Також читайте Королева буде незадоволена: принц Вільям опинився в епіцентрі расистського скандалу

А поки принц Уельський виголошував зворушливу промову, у нього на батьківщині у Великій Британії, стався справжній расистський скандал. На полицях магазинів виявилася біографічна книжка американського письменника Крістофера Андерсена "Брати та дружини: зсередини приватного життя Вільяма, Кейт, Гаррі та Меган", в якій стверджується, що саме принц Чарльз у день оголошення про заручини Меган і Гаррі в листопаді 2017 року зробив необережний коментар, сказавши Каміллі: "Цікаво, який вигляд матимуть їхні діти?".

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

У Кларенс-хаус швидко відреагували і випустили заяву зі спростуванням. Сам принц Чарльз особисто нічого не коментував і навряд чи це зробить.

Читайте також: