Єлизавета II любила вино, а у Чарльза інші переваги: які напої п'ють члени королівської родини на Різдво

Класикою різдвяного столу королівської сім'ї вважається індичка та різдвяний пудинг. А якому ж напою надають перевагу король Чарльз та його дружина королева Камілла під час святкового застілля?
Шеф-кухар Даррен Макгрейді працював на королівську сім'ю понад 15 років і часто відкривав завісу таємниці щодо того, яким є життя на службі в однієї з найвідоміших сімей у світі.
Він розповідав, що на Різдво покійна королева Єлизавета II полюбляла випивати келих солодкого білого німецького вина Gewürztraminer. А ось смаки її сина – короля Чарльза – зовсім інші. Кажуть, що король любить джин, що бадьорить, з тоніком або шотландський віскі, пише Ok!.
Його дружина королева Камілла любить пити червоне вино, і не лише на свята, але й у повсякденному житті. Про пристрасть королеви до цього напою ми розповідали вам раніше. Батько Камілли, до речі, займався винним бізнесом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які подарунки на Різдво ненавидить Чарльз ІІІ.
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