Єлизавета II на екрані: хто з акторок зіграв королеву Великої Британії

У зв'язку зі смертю королеви Великої Британії Єлизавети II цікавість до монархині дуже зросла, але навіть до цих трагічних подій, захопленість публіки британською королівською сім'єю завжди була особливою. За 70 років правління британської королеви в кіно та серіал її грали десятки різних акторок, тому ми пропонуємо подивитися на найвдаліші образи, відтворені на екрані.

1. "Королева", 2006 рік

Картина розповідає про найважчий період сучасної британської королівської родини – час після смерті принцеси Діани.

Головну роль у цьому фільмі зіграла Гелен Міррен і за свою пронизливу гру здобула "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль".

Хелен Міррен / Фото: скриншот з відео

2. "Лондонські канікули", 2015 рік

Фільм частково заснований на реальних подіях, а його дія відбувається в Лондоні в ніч проти 9 травня 1945 року, коли Велика Британія святкує День перемоги. Того дня принцеса Єлизавета та її молодша сестра принцеса Маргарет із дозволу батьків беруть участь у народних гуляннях за межами Букінгемського палацу.

Зіграла юну принцесу Єлизавету акторка Сара Гадон.

Сара Гадон / Фото: facebook.com/ARoyalNightOut

3. "Спенсер", 2021 рік

Ця картина не про Єлизавету, а про її невістку принцесу Діану, але королева в цій історії теж займає важливе місце і з'являється у фільмі. Картина розповідає про період життя Діани, коли її шлюб із Чарльзом III (тоді ще принцом) тріщить по швах.

Королеву у фільмі зіграла Стелла Гоне.

Стелла Гоне / Фото: скриншот з відео

4. "Королева та я", 2018 рік

Це комедійний фільм, знятий Деном Зеффом і заснований на однойменному романі/п'єсі 1992 року, написаному Сью Таунсенд і адаптованому як різдвяний спеціальний випуск на каналі Sky One, випущеному напередодні Різдва.

Королеву Єлизавету II у цьому жартівливому серіалі зіграла Саманта Бонд.

Саманта Бонд / Фото: скриншот з відео

5. Серіал "Корона", 2016

Драматичний телесеріал, що виходить на Netflix від 2016 року, та присвячений правлінню Єлизавети II. Він охоплює період життя королеви з юності до сьогодення та розповідає про багато знакових подій Великої Британії, королівської родини та самої королеви.

Роль Єлизавети II грали різні акторки:

Перший-другий сезони — Клер Фой

Клер Фой / Фото: Netflix

Третій-четвертий сезони – Олівія Колман

Олівія Колман / Фото: Netflix

П'ятий сезон — Імельда Стонтон

Імельда Стонтон / Фото: instagram.com/thecrownnetflix

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