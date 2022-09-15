Єлизавета II на екрані: хто з акторок зіграв королеву Великої Британії

Завдяки цим фільмам та серіалу глядачі могли зазирнути за зачинені двері Букінгемського палацу.
У зв'язку зі смертю королеви Великої Британії Єлизавети II цікавість до монархині дуже зросла, але навіть до цих трагічних подій, захопленість публіки британською королівською сім'єю завжди була особливою. За 70 років правління британської королеви в кіно та серіал її грали десятки різних акторок, тому ми пропонуємо подивитися на найвдаліші образи, відтворені на екрані.
1. "Королева", 2006 рік
Картина розповідає про найважчий період сучасної британської королівської родини – час після смерті принцеси Діани.
Головну роль у цьому фільмі зіграла Гелен Міррен і за свою пронизливу гру здобула "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль".
2. "Лондонські канікули", 2015 рік
Фільм частково заснований на реальних подіях, а його дія відбувається в Лондоні в ніч проти 9 травня 1945 року, коли Велика Британія святкує День перемоги. Того дня принцеса Єлизавета та її молодша сестра принцеса Маргарет із дозволу батьків беруть участь у народних гуляннях за межами Букінгемського палацу.
Зіграла юну принцесу Єлизавету акторка Сара Гадон.
3. "Спенсер", 2021 рік
Ця картина не про Єлизавету, а про її невістку принцесу Діану, але королева в цій історії теж займає важливе місце і з'являється у фільмі. Картина розповідає про період життя Діани, коли її шлюб із Чарльзом III (тоді ще принцом) тріщить по швах.
Королеву у фільмі зіграла Стелла Гоне.
4. "Королева та я", 2018 рік
Це комедійний фільм, знятий Деном Зеффом і заснований на однойменному романі/п'єсі 1992 року, написаному Сью Таунсенд і адаптованому як різдвяний спеціальний випуск на каналі Sky One, випущеному напередодні Різдва.
Королеву Єлизавету II у цьому жартівливому серіалі зіграла Саманта Бонд.
5. Серіал "Корона", 2016
Драматичний телесеріал, що виходить на Netflix від 2016 року, та присвячений правлінню Єлизавети II. Він охоплює період життя королеви з юності до сьогодення та розповідає про багато знакових подій Великої Британії, королівської родини та самої королеви.
Роль Єлизавети II грали різні акторки:
Перший-другий сезони — Клер Фой
Третій-четвертий сезони – Олівія Колман
П'ятий сезон — Імельда Стонтон
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