Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Єлизавета II на екрані: хто з акторок зіграв королеву Великої Британії

Дата публікації
Перегляди
592
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Єлизавета II на екрані: хто з акторок зіграв королеву Великої Британії

Тіара Георга IV, королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Завдяки цим фільмам та серіалу глядачі могли зазирнути за зачинені двері Букінгемського палацу.

У зв'язку зі смертю королеви Великої Британії Єлизавети II цікавість до монархині дуже зросла, але навіть до цих трагічних подій, захопленість публіки британською королівською сім'єю завжди була особливою. За 70 років правління британської королеви в кіно та серіал її грали десятки різних акторок, тому ми пропонуємо подивитися на найвдаліші образи, відтворені на екрані.

1. "Королева", 2006 рік

Картина розповідає про найважчий період сучасної британської королівської родини – час після смерті принцеси Діани.

Головну роль у цьому фільмі зіграла Гелен Міррен і за свою пронизливу гру здобула "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль".

Хелен Міррен / © скриншот з відео
Хелен Міррен / Фото: скриншот з відео

2. "Лондонські канікули", 2015 рік

Фільм частково заснований на реальних подіях, а його дія відбувається в Лондоні в ніч проти 9 травня 1945 року, коли Велика Британія святкує День перемоги. Того дня принцеса Єлизавета та її молодша сестра принцеса Маргарет із дозволу батьків беруть участь у народних гуляннях за межами Букінгемського палацу.

Зіграла юну принцесу Єлизавету акторка Сара Гадон.

Сара Гадон / © facebook.com/ARoyalNightOut
Сара Гадон / Фото: facebook.com/ARoyalNightOut

3. "Спенсер", 2021 рік

Ця картина не про Єлизавету, а про її невістку принцесу Діану, але королева в цій історії теж займає важливе місце і з'являється у фільмі. Картина розповідає про період життя Діани, коли її шлюб із Чарльзом III (тоді ще принцом) тріщить по швах.

Королеву у фільмі зіграла Стелла Гоне.

Стелла Гоне / © скриншот з відео
Стелла Гоне / Фото: скриншот з відео

4. "Королева та я", 2018 рік

Це комедійний фільм, знятий Деном Зеффом і заснований на однойменному романі/п'єсі 1992 року, написаному Сью Таунсенд і адаптованому як різдвяний спеціальний випуск на каналі Sky One, випущеному напередодні Різдва.

Королеву Єлизавету II у цьому жартівливому серіалі зіграла Саманта Бонд.

Саманта Бонд / © скриншот з відео
Саманта Бонд / Фото: скриншот з відео

5. Серіал "Корона", 2016

Драматичний телесеріал, що виходить на Netflix від 2016 року, та присвячений правлінню Єлизавети II. Він охоплює період життя королеви з юності до сьогодення та розповідає про багато знакових подій Великої Британії, королівської родини та самої королеви.

Роль Єлизавети II грали різні акторки:

Перший-другий сезони — Клер Фой

Клер Фой / © Netflix
Клер Фой / Фото: Netflix

Третій-четвертий сезони – Олівія Колман

Олівія Колман / © Netflix
Олівія Колман / Фото: Netflix

П'ятий сезон — Імельда Стонтон

Імельда Стонтон / © instagram.com/thecrownnetflix
Імельда Стонтон / Фото: instagram.com/thecrownnetflix

Читайте також:

Мала 30 коргі та не мала паспорту: цікаві факти з життя королеви Єлизавети II

Мала 30 коргі та не мала паспорту: цікаві факти з життя королеви Єлизавети II

Повʼязані теми:

Наступна публікація