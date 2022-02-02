Єлизавета II зворушливо відповіла королівському шанувальнику у святковій листівці

Шанувальники британської королівської сім'ї могли написати листи монархині та іншим членам напередодні Різдва. На деякі листи Єлизавета II особисто відповідає чи під її керівництвом це роблять її фрейліни.

Цього року королева Єлизавета II також надсилала зворушливі листівки королівським шанувальникам, які своєю чергою надсилали їй різдвяні листи. Оскільки цього року монархиня вперше відсвяткувала Різдво без чоловіка, багато хто захотів висловити їй слова підтримки.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Один із таких листів був опублікований на сторінці @theroyalmailbox в Instagram. У ньому йшлося: "Королева бажає, щоб я дякувала вам за послання, яке ви прислали до Різдва та Нового року, і воно зворушливе. Її Величність була дуже вдячна за особливу доброту та підтримку, виявлені до неї протягом минулого року, і я повинна подякувати вам за вашу уважність у листі в цей час", — було підписано листа однією з фрейлін королеви Аннабель Вайтхед.

У підписі до фотографії листа було написано:

"Моя друга різдвяна відповідь від Її Величності королеви Єлизавети II! Я люблю отримувати листи, підписані від руки, і це підписано однією з фрейлін королеви, Аннабель Вайтхед!. Відправлено: 25 листопада 2021 р. Отримано: 28 січня 2022 р.".

Також шанувальники можуть писати герцогу та герцогині Кембриджським, принцу Чарльзу та його дружині Каміллі та іншим членам сім'ї. Від усіх від них надходять періодично відповіді.

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