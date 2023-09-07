Єлизавета в кумедному капелюсі та стильний король Георг VI: як королівське подружжя відвідувало Ігри Бремера

Нещодавно ми згадували, як королева Єлизавета II відвідувала Ігри Бремера з членами своєї сім'ї. А на цьому архівному фото можемо розглянути кадр із її батьками – королем Георгом VI та королевою Єлизаветою.

Король Георг VI, одягнений у кілт, і королева Єлизавета у довге пальто, а під ним блузку та спідницю, а взута у туфлі на підборах. А на голові у неї був дуже незвичайний капелюшок.

Вони стоять у Королівській ложі невдовзі після прибуття, 7 вересня 1950 року, на збори Королівського гірничого товариства Бремара у Королівському парку Принцеси, Бремар, Абердіншир, Шотландія.

Король Георг VI та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II також дуже любила ці Ігри і часто відвідувала їх, перебуваючи під час літніх канікул у Шотландії.

А нещодавно королева Камілла та король Чарльз III із сестрою Анною також були присутні на Braemar Gathering 2023, що відбувалися у Меморіальному парку у Бремарі, що у Шотландії.

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