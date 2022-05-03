Єлизавету II наразили на небезпеку: до королівських казарм проник зловмисник

У королівських покоях знову неспокійно. Західні ЗМІ повідомляють, що минулої середи до казарм Віндозрського замку проник зловмисник. Чоловік провів ніч із королівськими гвардійцями, вдавши з себе священика.

Після того, як розкрилася правда про те, що він ніякий не священик, було розпочато серйозне розслідування. На щастя, цього дня, коли сталася подія, її Величність перебувала в Сандрінгемі, і її безпеці нічого не загрожувало.

Видання Mirror розповідає про подробиці інциденту. Біля воріт до солдатів підійшов чоловік, який прикинувся священиком. Його пустили переночувати, запросили поїсти до офіцерської їдальні, незважаючи на те, що він не мав посвідчення особи.

Тривогу підняли тільки наступного ранку, після того як зловмиснику подали сніданок. Поліція вивела його з приміщення через 16 годин після прибуття. 96-річна королева повернулася до Віндзора за кілька годин.

Королева Єлизавета II у Віндзорі / Associated Press

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Міноборони Великої Британії вчора намагається встановити, як сталася помилка. "Армія дуже серйозно ставиться до цього порушення безпеки, і воно буде ретельно розслідуване в пріоритетному порядку. Цей інцидент зараз є частиною розслідування, що триває, і наразі було б недоречно давати подальші коментарі", - зазначено в заяві.

Казарми розташовані за 250 метрів від Віндзорського замку, де гвардійці охороняють монархиню та виконують церемоніальні обов'язки.

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