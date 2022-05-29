"Єва Браун" стала невидимкою: Путін розпорядився засекретити всі дані про Кабаєву

З відкритих баз даних зникли всі відомості про холдинг "Національна Медіа Група", який раніше очолювала його коханка чи дружина Аліна Кабаєва.

Як повідомляє телеграм-канал "Можемо пояснити", реєстр зачистили після введення проти пані Кабаєвої санкцій. Влада видаляє з інтернету фінансову звітність і інших російських компаній.

Повідомляється, що з загальноросійського ресурсу бухгалтерської звітності (ГІР БО) були видалені фінансові документи всіх юридичних осіб. Раніше там можна було знайти пояснення та аудиторські висновки — наприклад про медіахолдинг "Національна Медіа Група", якому належать Перший канал, РЕН ТВ, МІЦ "Известия" та інші ЗМІ.

Аліна Кабаєва / Фото: Getty Images

Зі звіту за 2020 рік випливало, що на зарплати керівництва НМГ було витрачено понад 1,7 млрд рублів. При цьому аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers у своїй доповіді повідомляла про відмову медіагрупи розкрити точні цифри, наприклад, доходів голови ради директорів Аліни Кабаєвої та президента Кирила Ковальчука.

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Дані про зарплату ексгімнастки, яка вважається неофіційною дружиною президента Путіна, все ж таки просочилися у ЗМІ. Перебуваючи на посаді топменеджера, Аліна заробляла близько 1 млн. рублів на день. Тепер дані цієї структури взагалі засекречені.

Канал також повідомляє, що тотальне зачищення документів пов'язане з постановою уряду РФ від 18 березня "Про особливості доступу до інформації…". Прем'єр Мішустін фактично дозволив компаніям не розкривати свого фінансового становища.

Аліна Кабаєва / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Аліна Кабаєва очолювала раду директорів компанії 2014 року, після того, як достроково склала повноваження депутата Держдуми.

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