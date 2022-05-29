"Єва Браун" стала невидимкою: Путін розпорядився засекретити всі дані про Кабаєву

З відкритих баз даних зникли всі відомості про холдинг "Національна Медіа Група", який раніше очолювала його коханка чи дружина Аліна Кабаєва.
Як повідомляє телеграм-канал "Можемо пояснити", реєстр зачистили після введення проти пані Кабаєвої санкцій. Влада видаляє з інтернету фінансову звітність і інших російських компаній.
Повідомляється, що з загальноросійського ресурсу бухгалтерської звітності (ГІР БО) були видалені фінансові документи всіх юридичних осіб. Раніше там можна було знайти пояснення та аудиторські висновки — наприклад про медіахолдинг "Національна Медіа Група", якому належать Перший канал, РЕН ТВ, МІЦ "Известия" та інші ЗМІ.
Зі звіту за 2020 рік випливало, що на зарплати керівництва НМГ було витрачено понад 1,7 млрд рублів. При цьому аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers у своїй доповіді повідомляла про відмову медіагрупи розкрити точні цифри, наприклад, доходів голови ради директорів Аліни Кабаєвої та президента Кирила Ковальчука.
Дані про зарплату ексгімнастки, яка вважається неофіційною дружиною президента Путіна, все ж таки просочилися у ЗМІ. Перебуваючи на посаді топменеджера, Аліна заробляла близько 1 млн. рублів на день. Тепер дані цієї структури взагалі засекречені.
Канал також повідомляє, що тотальне зачищення документів пов'язане з постановою уряду РФ від 18 березня "Про особливості доступу до інформації…". Прем'єр Мішустін фактично дозволив компаніям не розкривати свого фінансового становища.
Нагадаємо, Аліна Кабаєва очолювала раду директорів компанії 2014 року, після того, як достроково склала повноваження депутата Держдуми.
Читайте також:
- "Фюрер" засмутив свою "Єву Браун": чому Кабаєва образилася на Путіна
- Знаменита гімнастка та путінська коханка: що ви ще не знали про Аліну Кабаєву
- Путін, Кабаєва та їхні діти: ще одна версія складу таємної сім'ї, розказана знайомим гінеколога гімнастки