Євген Кошовий запостив патріотичне відео на підтримку президента Зеленського

Актор Студії "Квартал 95", гуморист Євген Кошовий опублікував в Instagram відео на підтримку президента Володимира Зеленського.

Євген та Володимир не лише ексколеги зі Студії "Квартал 95", а й дуже близькі друзі. І сьогодні у цей складний воєнний час Кошовий підтримує президента та Україну, як може.

Патріотичне відео, яким поділився гуморист, містить кадри з інтерв'ю Зеленського, а також вирізки з відео успіхів та досягнень українців.

"Будуть спочатку обливати брудом, потім навчаться поважати, а потім всі плакатимуть, коли я піду", — говорив майбутній президент України в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Ще тоді, коли Зеленський тільки балотувався у президенти України, він казав, що ніколи не піде на жодні поступки та умови, щоб не втратити своєї честі та своєї гідності. І сьогодні він демонструє це всій Україні та всьому світу кожен божий день!

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