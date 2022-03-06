Євген Кошовий запостив патріотичне відео на підтримку президента Зеленського

Актор Студії "Квартал 95", гуморист Євген Кошовий опублікував в Instagram відео на підтримку президента Володимира Зеленського.
Євген та Володимир не лише ексколеги зі Студії "Квартал 95", а й дуже близькі друзі. І сьогодні у цей складний воєнний час Кошовий підтримує президента та Україну, як може.
Патріотичне відео, яким поділився гуморист, містить кадри з інтерв'ю Зеленського, а також вирізки з відео успіхів та досягнень українців.
"Будуть спочатку обливати брудом, потім навчаться поважати, а потім всі плакатимуть, коли я піду", — говорив майбутній президент України в інтерв'ю Дмитру Гордону.
Ще тоді, коли Зеленський тільки балотувався у президенти України, він казав, що ніколи не піде на жодні поступки та умови, щоб не втратити своєї честі та своєї гідності. І сьогодні він демонструє це всій Україні та всьому світу кожен божий день!
Читайте також:
- Опра Вінфрі захопилася Зеленським і написала зворушливу промову про Україну
- "Розкажіть світові правду": Олена Зеленська розповіла, як усі бажаючі можуть допомогти Україні
- Як діяти та жити у воєнний час: поради від Олени Зеленської
- "Ми не збираємося здаватися": Олена Зеленська звернулася до світової спільноти