Євгенія у сукні з сюрпризом, Беатріс із гаслом на сумці: онуки королеви на урочистій службі

Євгенія у сукні з сюрпризом, Беатріс із гаслом на сумці: онуки королеви на урочистій службі

У Беатріс та Євгенії рік видався непростим. Їхній батько принц Ендрю був на волосок від гучного і дуже неприємного судового процесу, внаслідок чого його фактично усунули від виконання королівських обов'язків і йому довелося виплатити заявниці як компенсацію величезну суму.

Всі ці неприємності не могли не позначитися на житті улюблених онучок Єлизавети ІІ Євгенії та Беатріса. Але, схоже, всі неприємності забуті, коли бабуся святкує платиновий ювілей правління. На урочисту службу до собору Святого Павла сестри приїхали із чоловіками.

Фото: Associated Press

Для виходу принцеса Євгенія вибрала морквяну сукню з короткими рукавами. До сукні Євгенія одягла чорний капелюшок і доповнила образ чорними слінгбеками та чорним клатчем. Родзинкою образу став досить глибокий виріз на сукні ззаду. Враховуючи те, що спереду сукня була досить закритою, вигляд ззаду виявився досить несподіваним.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Ще одна несподівана деталь образу Євгенії – французький манікюр із червоною смужкою по краю нігтя.

Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс сяяла всю церемонію, для виходу вона обрала приглушено-синє вбрання із золотими гудзиками та капелюх у тон, вбрання вона доповнила лавандовими замшевими човниками та кладчем.

Фото: Associated Press

Беатріс тримала в руках клатч від Sophia Webster з написом "wifey for lifey", що означає "дружина на все життя".

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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