Європейські монархи готуються до свят: принцеса Марі з чоловіком Йоахімом відвідали Різдвяний базар

Данські принц та принцеса були заскочені фотографами в Парижі.

Принц Йоахім – молодший син королеви Данії – Маргрете II – разом із своєю другою дружиною принцесою Марі відвідали Різдвяний базар у Данській церкві в Парижі. Європа вже повним ходом готується до майбутніх різдвяних свят.

Принцеса Марі / Фото: Getty Images

Це перша поява королівської пари після скандалу, пов'язаного з титулами їхніх дітей. Королева Маргрете II, нагадаємо, вирішила позбавити дітей молодшого сина (зокрема і синів від його першого шлюбу) титулів принців і принцес від 1 січня 2023 року.

Принцеса Марія була одягнена у світло-блакитне пальто від Max Mara, штани в тон пальта від MAJE та чорну водолазку. Марі мала лаконічне укладання і легкий макіяж на обличчі з рожевим блиском на губах. А у вухах виблискували сережки з діамантами. Також вона зробила червоний манікюр і одягла свою заручальну каблучку.

Принцеса Марі та принц Йоахім / Фото: Getty Images

Її чоловік принц Йоахім був у фіолетовому джемпері, білій сорочці, сірому піджаку та синіх джинсах. А взув замшеві туфлі на шнурках.

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