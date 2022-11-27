Європейські монархи готуються до свят: принцеса Марі з чоловіком Йоахімом відвідали Різдвяний базар

Данські принц та принцеса були заскочені фотографами в Парижі.
Принц Йоахім – молодший син королеви Данії – Маргрете II – разом із своєю другою дружиною принцесою Марі відвідали Різдвяний базар у Данській церкві в Парижі. Європа вже повним ходом готується до майбутніх різдвяних свят.
Це перша поява королівської пари після скандалу, пов'язаного з титулами їхніх дітей. Королева Маргрете II, нагадаємо, вирішила позбавити дітей молодшого сина (зокрема і синів від його першого шлюбу) титулів принців і принцес від 1 січня 2023 року.
Принцеса Марія була одягнена у світло-блакитне пальто від Max Mara, штани в тон пальта від MAJE та чорну водолазку. Марі мала лаконічне укладання і легкий макіяж на обличчі з рожевим блиском на губах. А у вухах виблискували сережки з діамантами. Також вона зробила червоний манікюр і одягла свою заручальну каблучку.
Її чоловік принц Йоахім був у фіолетовому джемпері, білій сорочці, сірому піджаку та синіх джинсах. А взув замшеві туфлі на шнурках.
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