Їде до Швейцарії: стало відомо, хто складе компанію принцу Вільяму на спортивному заході

Принц Вільям / © Associated Press

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Принц Уельський прибуде на жіночий футбольний чемпіонат Європи 2025 року в Базелі в неділю. Там йому складуть компанію іспанська принцеса Леонор — спадкоємиця престолу та її сестра інфанта Софія.

Команда Іспанії зустрінеться з командою Англії у фіналі чемпіонату.

Принц Вільям із жіночою збірною з футболу / © Associated Press

Нагадаємо, минулого року принц Вільям вирушив до Німеччини на фінал чоловічого чемпіонату Європи 2024 року разом зі своїм старшим сином — принцом Джорджем. І вони сиділи в одній ложі з королем Іспанії Філіпом VI та інфантою Софією.

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Інфанта Софія та принцеса Леонор на футбольному матчі / © Associated Press

Поки що невідомо, чи принц Уельський візьме когось зі своїх дітей на цей чемпіонат.