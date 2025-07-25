ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Їде до Швейцарії: стало відомо, хто складе компанію принцу Вільяму на спортивному заході

До принца Вільяма приєднаються королівські гості на фіналі жіночого чемпіонату Європи з футболу, що відбудеться у Швейцарії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Уельський прибуде на жіночий футбольний чемпіонат Європи 2025 року в Базелі в неділю. Там йому складуть компанію іспанська принцеса Леонор — спадкоємиця престолу та її сестра інфанта Софія.

Команда Іспанії зустрінеться з командою Англії у фіналі чемпіонату.

Принц Вільям із жіночою збірною з футболу / © Associated Press

Принц Вільям із жіночою збірною з футболу / © Associated Press

Нагадаємо, минулого року принц Вільям вирушив до Німеччини на фінал чоловічого чемпіонату Європи 2024 року разом зі своїм старшим сином — принцом Джорджем. І вони сиділи в одній ложі з королем Іспанії Філіпом VI та інфантою Софією.

Інфанта Софія та принцеса Леонор на футбольному матчі / © Associated Press

Інфанта Софія та принцеса Леонор на футбольному матчі / © Associated Press

Поки що невідомо, чи принц Уельський візьме когось зі своїх дітей на цей чемпіонат.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie