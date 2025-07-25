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Їде до Швейцарії: стало відомо, хто складе компанію принцу Вільяму на спортивному заході
До принца Вільяма приєднаються королівські гості на фіналі жіночого чемпіонату Європи з футболу, що відбудеться у Швейцарії.
Принц Уельський прибуде на жіночий футбольний чемпіонат Європи 2025 року в Базелі в неділю. Там йому складуть компанію іспанська принцеса Леонор — спадкоємиця престолу та її сестра інфанта Софія.
Команда Іспанії зустрінеться з командою Англії у фіналі чемпіонату.
Нагадаємо, минулого року принц Вільям вирушив до Німеччини на фінал чоловічого чемпіонату Європи 2024 року разом зі своїм старшим сином — принцом Джорджем. І вони сиділи в одній ложі з королем Іспанії Філіпом VI та інфантою Софією.
Поки що невідомо, чи принц Уельський візьме когось зі своїх дітей на цей чемпіонат.