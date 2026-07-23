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Їде з дому на навчання: стало відомо, де отримуватиме освіту принцеса Елеонора
У четвер бельгійська королівська родина оголосила про подальші кроки щодо молодшої дочки короля та королеви — принцеси Елеонори.
Як і її старші брати та сестри, принцеса Елеонора вирішила залишити батьківський дім, щоб розпочати новий етап свого життя в академічній сфері. Молодша дочка бельгійського короля Філіпа і королеви Матильди розповіла про свої плани на навчання в університеті, які включають спеціально розроблену програму навчання в місті, розташованому далеко від будинку, відомому жвавою студентською атмосферою, з середини серпня по червень, пише vanitatis.
Дійсно, вона обрала вуз, який дозволяє їй часто їздити додому, на відміну від її старшої сестри, яка провела останні роки навчання у Лондоні та Бостоні. Елеонора живе за дві з половиною години їзди від палацу. А саме, в Утрехті, Нідерландах, великому транспортному вузлі країни.
Місто відоме своїм престижним університетом, який приваблює студентів на його вулиці більшу частину року. Він має ту саму чарівність, що й Амстердам, але менше, тихіше і доступніше за ціною, ніж столиця.
Принцеса Елеонора отримає ступінь у галузі гуманітарних та природничих наук, саме на цю програму бакалаврату вона й вступила. Програма триває три роки і викладається англійською мовою, але фіксованого навчального плану немає, натомість студенти можуть скласти свою власну програму за допомогою консультанта, наданого Утрехтським університетом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де продовжать своє навчання європейські принцеси.