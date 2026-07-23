Їде з дому на навчання: стало відомо, де отримуватиме освіту принцеса Елеонора

Принцеса Елеонора / © Getty Images

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Як і її старші брати та сестри, принцеса Елеонора вирішила залишити батьківський дім, щоб розпочати новий етап свого життя в академічній сфері. Молодша дочка бельгійського короля Філіпа і королеви Матильди розповіла про свої плани на навчання в університеті, які включають спеціально розроблену програму навчання в місті, розташованому далеко від будинку, відомому жвавою студентською атмосферою, з середини серпня по червень, пише vanitatis.

Дійсно, вона обрала вуз, який дозволяє їй часто їздити додому, на відміну від її старшої сестри, яка провела останні роки навчання у Лондоні та Бостоні. Елеонора живе за дві з половиною години їзди від палацу. А саме, в Утрехті, Нідерландах, великому транспортному вузлі країни.

Принцеса Елеонора / © Getty Images

Місто відоме своїм престижним університетом, який приваблює студентів на його вулиці більшу частину року. Він має ту саму чарівність, що й Амстердам, але менше, тихіше і доступніше за ціною, ніж столиця.

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Принцеса Елеонора отримає ступінь у галузі гуманітарних та природничих наук, саме на цю програму бакалаврату вона й вступила. Програма триває три роки і викладається англійською мовою, але фіксованого навчального плану немає, натомість студенти можуть скласти свою власну програму за допомогою консультанта, наданого Утрехтським університетом.

Принцеса Елеонора та принц Габріель / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де продовжать своє навчання європейські принцеси.

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