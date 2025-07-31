Їде за кордон: стало відомо, де продовжить навчання молодша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI

Інфанта Софія / © Getty Images

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Королівський палац повідомив, що інфанта Софія переїде до Португалії до 8 вересня, щоб розпочати навчання за спеціальністю «Політологія та міжнародні відносини» у коледжі Форвард.

Цей міжнародний навчальний заклад, створений лише три роки тому колишніми лідерами Франції, обіцяє нетрадиційний академічний досвід, оскільки студенти по черзі відвідують три європейські столиці протягом трирічної програми навчання.

Інфанта Софія / © Getty Images

Після Лісабона Софія вирушать до Парижа і Берліна, щороку занурюючись у нове культурне середовище.

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Освітня модель коледжу Forward College орієнтована на невеликі групи, що складаються лише з 15 студентів у класі, щотижневі персоналізовані заняття та методику, що поєднує академічну суворість із вивченням культури. 150 студентів беруть участь в екскурсіях, співпрацюють із місцевими організаціями та відвідують лекції запрошених експертів.

Інфанта Софія / © Getty Images

Після ознайомлювального тижня, який розпочинається 8 вересня, заняття розпочнуться 22 числа того ж місяця. Перші канікули відбудуться наприкінці жовтня 2025 року. Нині ж, нагадаємо, інфанта Софія перебуває у Пальма-де-Майорці, де іспанська королівська родина зазвичай проводить свою відпустку.

Нагадаємо, цього року Софія завершила навчання в коледжі UWC Atlantic в Уельсі, у Великій Британії, де також навчалася і її старша сестра Леонор та ще кілька європейських принцес.

Королева Летиція, інфанта Софія, король Філіп VI на випускному UWC Atlantic у травні 2025 року / © Instagram іспанської королівської родини