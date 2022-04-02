Їдемо до перемоги: Олена Зеленська подякувала залізничникам та поділилася трагічними історіями

Зараз кожен з нас робить все, що від нього залежить, щоб врятувати життя людей і наблизити перемогу.

Перша леді України Олена Зеленська у своєму Instagram розповіла про те, як самовіддано працюють співробітники Укрзалізниці у цей непростий час.

З початку війни Українська залізниця перевезла евакуаційними поїздами понад 3,5 мільйона людей і доставила сотні тисяч тонн гуманітарних вантажів. Евакуація проходила іноді під обстрілами, через пошкоджені станції та шляхи, які доводилося лагодити під безперервним вогнем. Іноді ціною життя співробітників. За час бойових дій залізниця втратила вже понад півсотні працівників.

Олена Зеленська розповіла дві трагічні історії співробітників Української залізниці:

"Провідниця Наталія Бабічева. Два тижні її евакуаційний потяг рятував людей з усієї України. Коли їхав у Лиман по групу дітей, потрапив під обстріл. Наталія загинула від осколка. Їй було 48 років. Її донька каже, що хоче бути схожою на маму.

28-річний Дмитро Раздорський, монтер. Як завжди, перевіряв справність колій на станції Покровськ, коли спрацював вибуховий пристрій…

Олексій Самченко, 45 років, начальник дільниці Київської дистанції колій. Загинув на роботі внаслідок обстрілу.

Гинуть ремонтники, які щодня відновлюють зруйновані колії, щоб залізниця працювала."

Вона також подякувала всім співробітникам залізниці:

"Ви, певне, бачили фото евакуаційних потягів. Коли люди сплять навіть у коридорах, на валізах, притискаючи до себе дітей і домашніх улюбленців. Усі, хто їхав у таких, кажуть: немає кращих слів, аніж «Спокійно, візьмемо всіх!», які чують від залізничників.

Уклін вам, дорогі залізні люди. Будьте нам цілі. Їдемо до перемоги!"

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