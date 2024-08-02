Їх часто бачать разом: у яких стосунках королева Камілла з колишнім чоловіком Ендрю Паркер-Боулзом

Вони одружилися у липні 1973 року, а розлучилися у березні 1995 року після 22 років шлюбу.

Через п'ятдесят років після весілля їх все ще пов'язують приятельські стосунки. Нещодавно королеву Каміллу бачили з колишнім чоловіком на перегонах в Аскоті.

Королева Камілла та Ендрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Зазвичай під час зустрічі вони вітають одне одного поцілунками та обіймами. Колишнє подружжя часто стикається одне з одним на зустрічах з представниками вищих верств суспільства, Ендрю був запрошений на коронацію Чарльза і Камілли, а також був гостем на їхньому весіллі 2005 року.

Камілла Шанд та Ендрю Паркер-Боулз у день свого весілля 1973 року / Фото: Getty Images

У колишнього подружжя двоє дорослих дітей – син Том Паркер-Боулз та дочка Лора Лопес та п'ятеро онуків. Близька подруга королеви, маркіза Лансдаун, розповіла журналістам: "Ендрю дзвонить їй і каже, коли в неї щось не так, а вона дзвонить йому і каже, коли він погано поводиться. Незважаючи на негаразди, вони зберегли справді хорошу сімейну етику. Це допомагає їм з дітьми та онуками", — цитує її слова Hello!.

Камілла Шанд та Ендрю Паркер-Боулз у день свого весілля 1973 року / Фото: Getty Images

Ендрю Паркер-Боулз та королева Камілла на весіллі їхньої дочки Лори / Фото: Associated Press

Цікаво, що до весілля з Каміллою Ендрю був у стосунках із принцесою Анною. Вважається, що пара зустрічалася деякий час у червні 1970 року. Стосунки не могли стати серйозними, оскільки Ендрю був католиком. Подібно до його відносин з Каміллою, Анна та Ендрю залишаються неймовірно близькими і часто з'являються на фотографіях разом на заходах. Ендрю також є хрещеним батьком дочки Анни – Зери Тіндалл, а король Чарльз хрестив сина Ендрю та Камілли – Тома.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

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