Їх не вистачатиме: кронпринцеса Мері та її ідеальні реверанси

Нам не вистачатиме цієї майстерності Її Високості, але вже в новому статусі Її Величності таких реверансів публіці не побачити. Сьогодні ми вирішили пригадати деякі з них.

На цьому фото кронпринцесу Мері зазнімковано у реверансі перед королевою Максимою в аеропорту Копенгагена у березні 2015 року. Тоді королівське подружжя Нідерландів прибуло з державним візитом до Данії.

Кронпринцеса Мері у реверансі перед королевою Максимою / Фото: Getty Images

Влітку 2022 року данська кронпара перебувала з офіційним візитом у Нідерландах, і ми знову бачили реверанс принцеси Мері перед королевою Максимою. Це було на вечірньому прийомі, де кронпринцеса з'явилася в чорній сукні з прозорою вставкою на грудях і взута в жовті туфлі з пряжками та на підборах.

Кронпринцеса Мері та королева Максима / Фото: Getty Images

Ще один реверанс від Мері ми бачили в листопаді 2023 року, коли до Данії з візитом приїжджало іспанське королівське подружжя – король Філіп VI та королева Летиція. Дружина спадкового принца Фредеріка витончено присіла в реверансі перед королем Іспанії Філіпом VI на червоній доріжці в аеропорту на знак привітання. Реверанс вийшов дуже глибоким та красивим, видно, що Мері — справжній майстер цієї справи.

Кронпринцеса Мері та король Іспанії Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали докладніше про те, хто така нова королева Данії і що про неї відомо.

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