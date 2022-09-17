Їх не запросили: Меган і Гаррі не будуть присутні на державному прийомі разом із Кейт та Вільямом

Герцог та герцогиня Сассекські не отримали запрошення на державний прийом для світових лідерів та іноземних королівських осіб, який відбудеться на початку наступного тижня після похорону королеви Єлизавети II.
Раніше ходили чутки, що король Чарльз III і королева-консорт Камілла запросили пару, але тепер з'явилися повідомлення про те, що офіційні особи Букінгемського палацу наполягали на тому, що прийом призначений тільки для членів королівської родини, що працюють, пише Daily Mail.
Державний прийом відвідають президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Глави держав прибудуть до Лондона цими вихідними, щоб бути присутнім на похороні королеви Єлизавети II у понеділок.
Світові лідери, посли та члени європейських королівських сімей відвідають прийом у палаці, де їх зустрінуть принц та принцеса Уельські, королівська принцеса Анна, а також граф та графиня Вессекські.
Можемо припустити, що принцес Йоркських Беатріс та Євгенії, а також їхнього батька принца Ендрю також не буде на державному банкеті, оскільки вони не є членами королівської родини, що працюють на корону.
Раніше, нагадаємо, ми розповідали, що Гаррі та Меган зустрілися з Чарльзом цього тижня і обговорили титули для їхніх дітей. The Sun писав, що король Чарльз III погодився видати патент на листи, щоб надати дітям пари – Арчі та Лілібет титули принца та принцеси, але відмовився надати їм приставку Їх королівських Високостей.
Сасекські дуже хочуть отримати титули для дітей разом із цією приставкою, нарікаючи на те, що це дозволить їхнім дітям отримати державну охорону. Але це зовсім не так, адже сестри Йоркські мають у своїх титулах приставку Їхні королівські Високості, але не мають права на державну охорону в особистих цілях. До того ж, статус Королівської Високості (HRH) і титули принца чи принцеси ніяк не пов'язані з наданням охорони, оскільки рішення за лондонською поліцією Скотланд-Ярд.
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