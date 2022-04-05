Їх об'єднала війна: українська та російська прими-балерини виступили на благодійному концерті

Неаполітанський театр Сан-Карло провів благодійний концерт "Підтримай Україну — балет за мир".
На сцені з'явилася прима-балерина Київського оперного театру Анастасія Гурська та соліст Станіслав Ольшанський. Українська балерина тікала від війни на батьківщині і тепер допомагає збирати гроші для Червоного Хреста.
Серед учасників заходу була й російська прима-балерина Ольга Смирнова, яка минулого місяця залишила Большой театр та перейшла до трупи Нідерландського національного балету.
Перед цим балерина виступила з критикою військового повномасштабного вторгнення Росії до України, опублікувавши 1 березня текст повідомлення у своєму телеграм-каналі.
На сцені театру в Неаполі Ольга виступила разом із солістом Національного балету Нідерландів Віктором Кайшетом.
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