Їх об'єднала війна: українська та російська прими-балерини виступили на благодійному концерті

Їх об'єднала війна: українська та російська прими-балерини виступили на благодійному концерті

Неаполітанський театр Сан-Карло провів благодійний концерт "Підтримай Україну — балет за мир".

На сцені з'явилася прима-балерина Київського оперного театру Анастасія Гурська та соліст Станіслав Ольшанський. Українська балерина тікала від війни на батьківщині і тепер допомагає збирати гроші для Червоного Хреста.

Неаполітанський театр Сан-Карло, Анастасія Гурська та соліст Станіслав Ольшанський / Associated Press

Серед учасників заходу була й російська прима-балерина Ольга Смирнова, яка минулого місяця залишила Большой театр та перейшла до трупи Нідерландського національного балету.

Анастасія Гурська та Ольга Смирнова / Associated Press

Перед цим балерина виступила з критикою військового повномасштабного вторгнення Росії до України, опублікувавши 1 березня текст повідомлення у своєму телеграм-каналі.

Неаполітанський театр Сан-Карло. Ольга Смирнова та її партнер / Associated Press

На сцені театру в Неаполі Ольга виступила разом із солістом Національного балету Нідерландів Віктором Кайшетом.

Анастасія Гурська та Станіслав Ольшанський / Associated Press

Анастасія Гурська / Associated Press

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