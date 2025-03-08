Їх зробили жінки: Букінгемський палац опублікував серію унікальних фотографій

У Міжнародний жіночий день Букінгемський палац опублікував серію фотографій, на яких зображені представниці британської королівської родини, яких у різні роки фотографували жінки-фотографи.
У такий спосіб сім'я вирішила показати, як надає підтримку жінкам цієї професії від моменту появи фотографії.
"Від фотографій королеви Вікторії зробленої Френсіс Саллі Дей у 1850-х роках до портретів молодої королеви Єлизавети II зроблених Дороті Вайлдінг 1952 року і недавніх портретів герцогині Единбурзької нігерійською фотографкою Крістіною Ебенезер, жінки-фотографи знімкували членів королівської сім'ї по-своєму унікальним чином від того часу, як зародилася ця форма мистецтва", — йдеться у повідомленні палацу, яке вони опублікували у Instagram.
Королева Єлизавета II, 1952, Дороті Вайлдінг. © Royal Collection Enterprises Ltd 2025 | Royal Collection Trust
Королева Камілла, коли була герцогинею Корнуольською, 2020 рік, © @jennifer_pattison
Королева Вікторія (1819-1901). 1859 рік, Френсіс Саллі Дей. © Royal Collection Enterprises Ltd 2025 | Royal Collection Trust
Принцеса Анна, 1980 © Джейн Боун
Королева Александра (1844-1925), коли була принцесою Уельською, близько 1901-10, Еліс Гьюз. © Royal Collection Enterprises Ltd 2025 | Royal Collection Trust
Герцогиня Единбурзька, 2025 © Крістина Ебенезер
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