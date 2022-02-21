Їхала на Range Rover: Сару Йоркську сфотографували папараці під час прогулянки

Сару Йоркську днями заскочили під час прогулянки Великим Віндзорським парком.

Нещодавно її ексчоловік принц Ендрю досягл мирової угоди з Вірджинією Джуфре у цивільній справі про сексуальні домагання, в яких громадянка США його звинувачувала. Самого принца з того часу ще жодного разу не сфотографували папараці, а ось Сару їм вдалося зафільмувати.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Getty Images

Сара Фергюсон їхала на своєму Range Rover із водієм. Живе герцогиня Йоркська в королівському маєтку в Royal Lodge разом із принцом Ендрю, і раніше висловлювалася, що готова завжди і в усьому підтримувати батька своїх дочок.

Також нещодавно герцогиня Йоркська відвідала вечірку в Лондоні з нагоди святкування 20-річного ювілею від дня весілля Джоан Коллінз та Персі Гібсона.

Сара Йоркська / Getty Images

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