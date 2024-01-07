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Їхали в гості: короля Філіпа та королеву Летицію несподівано заскочили папараці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Їхали в гості: короля Філіпа та королеву Летицію несподівано заскочили папараці

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король та королева Іспанії рідко потрапляють під приціл фотографів.

Днями подружжя заскочили, коли Летиція та Філіп їхали в авто до будинку Хесуса Ортіса (батька Летиції) у Мадриді.

6 січня в Іспанії святкували День Трьох Королів. За традицією цього дня дітям дарують подарунки, а дорослі відвідують своїх рідних. Так король і королева вирішили навідатися до будинку батька Летиції.

Королівське подружжя сфотографували по дорозі в автомобілі. За кермом був король Філіп VI, а його дружина Летиція сиділа поряд на пасажирському сидінні, одягнена у білий топ та чорну шкіряну куртку. Її волосся було розпущене, а на обличчі був макіяж, що підкреслює її красу. Летиція підняла руку і помахала фотографам, те саме зробив і її чоловік.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями королева Летиція у довгій спідниці та перлинній блузі разом із чоловіком та дочкою відвідала новорічний військовий парад.

Королева Летиція, король Філіп, принцеса Леонор / © Getty Images
Королева Летиція, король Філіп, принцеса Леонор / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
771
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