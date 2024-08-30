Їхній перший будинок: який вигляд має місце, де Кейт та Вільям оселилися після весілля

Зараз принц і принцеса Уельські мешкають у невеликому котеджі Аделаїда у маєтку Віндзор Гоум Парк. А коли пара тільки одружилася, вони переїхали на валлійський острів Англсі, де принц Вільям працював льотчиком-рятувальником у Королівських ВПС.
Багато хто пам'ятає час, проведений Кетрін та Вільямом у Кенсінгтонському палаці до їхнього переїзду до Віндзору, але саме віддалений валлійський острів став любовним гніздечком королівських молодят 2011 року.
Закохана пара жила в маєтку Бодорган, доки Вільям працював льотчиком-рятувальником у Королівських ВПС. Пара залишалася там до 2013 року. Це був перший будинок їхнього старшого сина принца Джорджа, пише Hello!
Тут Кейт могла жити звичайним життям, за нею не полювали папараці, вона спілкувалася з місцевими мамами і сама ходила за покупками. Наприклад, її часто бачили у місцевому Waitrose, куди вона приїжджала за кормом для собак.
"Я спілкувалася з деякими мамами. Джордж щойно народився, а Вільям все ще працював у пошуково-рятувальній службі, тому ми приїхали сюди, коли Джордж був зовсім крихітним немовлям, до центру Англсі", — згадує цей період свого життя Кейт. Принцеса розповідала, що на той час їй дуже не вистачало сім'ї та підтримки від чоловіка, який дуже багато часу працював, і навіть уночі. Але вона все одно згадує цей період їхнього життя, як один із найтрепетніших.
"Цей острів був нашим першим спільним будинком, і він завжди буде для нас обох надзвичайно особливим місцем", — сказав Вільям. "Кетрін і я з нетерпінням чекаємо на можливість повернутися сюди знову і знову протягом наступних років з нашою родиною, — казав якось принц Вільям.
Незважаючи на віддаленість, їхній фермерський будинок у маєтку Бодорган був естетично гарний: білий фасад, чотири спальні та вид на гори Ерірі.
Зараз родина знаходиться на літніх канікулах у шотландському Балморалі.
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