Їхній перший будинок: який вигляд має місце, де Кейт та Вільям оселилися після весілля

Зараз принц і принцеса Уельські мешкають у невеликому котеджі Аделаїда у маєтку Віндзор Гоум Парк. А коли пара тільки одружилася, вони переїхали на валлійський острів Англсі, де принц Вільям працював льотчиком-рятувальником у Королівських ВПС.

Багато хто пам'ятає час, проведений Кетрін та Вільямом у Кенсінгтонському палаці до їхнього переїзду до Віндзору, але саме віддалений валлійський острів став любовним гніздечком королівських молодят 2011 року.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Закохана пара жила в маєтку Бодорган, доки Вільям працював льотчиком-рятувальником у Королівських ВПС. Пара залишалася там до 2013 року. Це був перший будинок їхнього старшого сина принца Джорджа, пише Hello!

Кейт, Вільям та їхній син Джордж / Фото: Getty Images

Тут Кейт могла жити звичайним життям, за нею не полювали папараці, вона спілкувалася з місцевими мамами і сама ходила за покупками. Наприклад, її часто бачили у місцевому Waitrose, куди вона приїжджала за кормом для собак.

Місце, де жили Кейт та Вільям Уельські в Англсі / Фото: Getty Images

"Я спілкувалася з деякими мамами. Джордж щойно народився, а Вільям все ще працював у пошуково-рятувальній службі, тому ми приїхали сюди, коли Джордж був зовсім крихітним немовлям, до центру Англсі", — згадує цей період свого життя Кейт. Принцеса розповідала, що на той час їй дуже не вистачало сім'ї та підтримки від чоловіка, який дуже багато часу працював, і навіть уночі. Але вона все одно згадує цей період їхнього життя, як один із найтрепетніших.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

"Цей острів був нашим першим спільним будинком, і він завжди буде для нас обох надзвичайно особливим місцем", — сказав Вільям. "Кетрін і я з нетерпінням чекаємо на можливість повернутися сюди знову і знову протягом наступних років з нашою родиною, — казав якось принц Вільям.

Незважаючи на віддаленість, їхній фермерський будинок у маєтку Бодорган був естетично гарний: білий фасад, чотири спальні та вид на гори Ерірі.

Зараз родина знаходиться на літніх канікулах у шотландському Балморалі.

Замок Балморал у Шотландії / Фото: Getty Images

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