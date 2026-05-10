Їх було дві: де зараз заручальні каблучки княгині Монако Грейс Келлі

Грейс Келлі / © Getty Images

Реклама

Через кілька місяців після того, як Грейс познайомилася з принцом Реньє III Монакським під час фотосесії в його палаці, він зробив їй пропозицію під час різдвяних канікул 1955 року в сімейному будинку у Філадельфії. Пізніше під час знімань фільму «Вища громада» Реньє подарував їй ще одну каблучку.

Покійна акторка стала принцесою князівства 1956 року, і через 70 років її друга каблучка залишається однією з найдорожчих і найвпливовіших в історії.

Перша каблучка, подарована Грейс Келлі, була створена Cartier, являла собою каблучку «вічність», інкрустовану червоними рубінами, що чергуються, і діамантами з сімейної колекції Реньє. За даними Vogue, використання червоного та білого дорогоцінного каміння символізувало прапор Монако.

Реклама

Каблучка вічності Грейс Келлі / © Associated Press

Однак після того, як Реньє подарував Грейс другу, більш відому каблучку від Cartier, вона носила її найчастіше замість каблучки "вічність" до самої своєї смерті 1982 року.

Як пише журнал People, після смерті княгині перша і друга її каблучки перейшли у володіння Дому Грімальді, правлячої родини Князівства Монако.

Друга заручальна каблучка княгині Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс була відданою шанувальницею Cartier, тому, щоб вшанувати її зв'язок з ювелірним домом, королівська родина надала її каблучки (та інші прикраси Cartier з її колекції) в оренду маєтку бренду на П'ятій авеню в Нью-Йорку. Сьогодні в магазині Cartier на П'ятій авеню є ціла зала, присвячена Грейс Келлі.

Весілля Грейс Келлі та князя Реньє III 1956 року / © Associated Press

Новини партнерів