Їх можна сплутати: сестра королеви Камілли, як дві краплі на неї схожа, з'явилася на Royal Ascot

Аннабель Елліот / © Getty Images

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Королева Камілла та король Чарльз очолили захід та взяли участь у королівській процесії. Ми вже показували, який розкішний образ обрала Камілла для заходу. Також подивитися кінні змагання приїхала її молодша сестра Аннабель Елліот.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

77-річну жінку заскочили спершу поруч із герцогинею Глостерською Біргіттою, коли вони мило розмовляли, а потім і в королівській ложі разом із монархом та його дружиною.

Герцогиня Глостерська Біргітта та Аннабель Елліот / © Getty Images

Аннабель одягла біле пальто з чорним окантуванням і капелюх з широкими крисами, в руках вона тримала плетений клатч, а образ доповнила золотими сережками-висячками та кількома золотими каблучками, зокрема й каблучкою з бірюзою, і одягла сонцезахисні окуляри.

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Королева Камілла, король Чарльз та Аннабель Елліот / © Getty Images

Герцогиня Глостерська також мала елегантний вигляд і була одягнена в спідничний костюм пастельних відтінків, що складався з короткого жакета та спідниці довжини міді, а також у високих кремових рукавичках, а їм до тону підібрала і капелюх.

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