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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
1 хв

Їх можна сплутати: сестра королеви Камілли, як дві краплі на неї схожа, з'явилася на Royal Ascot

Сьогодні стартували королівські кінні перегони Royal Ascot, які відвідали члени британської королівської родини.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Аннабель Елліот

Аннабель Елліот / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз очолили захід та взяли участь у королівській процесії. Ми вже показували, який розкішний образ обрала Камілла для заходу. Також подивитися кінні змагання приїхала її молодша сестра Аннабель Елліот.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

77-річну жінку заскочили спершу поруч із герцогинею Глостерською Біргіттою, коли вони мило розмовляли, а потім і в королівській ложі разом із монархом та його дружиною.

Герцогиня Глостерська Біргітта та Аннабель Елліот / © Getty Images

Герцогиня Глостерська Біргітта та Аннабель Елліот / © Getty Images

Аннабель одягла біле пальто з чорним окантуванням і капелюх з широкими крисами, в руках вона тримала плетений клатч, а образ доповнила золотими сережками-висячками та кількома золотими каблучками, зокрема й каблучкою з бірюзою, і одягла сонцезахисні окуляри.

Королева Камілла, король Чарльз та Аннабель Елліот / © Getty Images

Королева Камілла, король Чарльз та Аннабель Елліот / © Getty Images

Герцогиня Глостерська також мала елегантний вигляд і була одягнена в спідничний костюм пастельних відтінків, що складався з короткого жакета та спідниці довжини міді, а також у високих кремових рукавичках, а їм до тону підібрала і капелюх.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
284
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