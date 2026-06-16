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Їх можна сплутати: сестра королеви Камілли, як дві краплі на неї схожа, з'явилася на Royal Ascot
Сьогодні стартували королівські кінні перегони Royal Ascot, які відвідали члени британської королівської родини.
Королева Камілла та король Чарльз очолили захід та взяли участь у королівській процесії. Ми вже показували, який розкішний образ обрала Камілла для заходу. Також подивитися кінні змагання приїхала її молодша сестра Аннабель Елліот.
77-річну жінку заскочили спершу поруч із герцогинею Глостерською Біргіттою, коли вони мило розмовляли, а потім і в королівській ложі разом із монархом та його дружиною.
Аннабель одягла біле пальто з чорним окантуванням і капелюх з широкими крисами, в руках вона тримала плетений клатч, а образ доповнила золотими сережками-висячками та кількома золотими каблучками, зокрема й каблучкою з бірюзою, і одягла сонцезахисні окуляри.
Герцогиня Глостерська також мала елегантний вигляд і була одягнена в спідничний костюм пастельних відтінків, що складався з короткого жакета та спідниці довжини міді, а також у високих кремових рукавичках, а їм до тону підібрала і капелюх.