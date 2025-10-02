Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

Принц Йоагім, молодший син королеви Маргрете, і принцеса Марі — друга дружина принца, мали повернутися до Данії, але продовжили перебування у США після наслідків позбавлення королівського титулу.

Пара переїхала до Вашингтона, округ Колумбія, 2023 року, щоб Йоагім обійняв посаду аташе з оборонної промисловості в посольстві Данії. Це сталося після того, як мати Йоагіма, королева Маргрета II, позбавила його дітей королівських титулів. Тепер Міністерство оборони Данії підтвердило, що принц Йоагім і його сім’я продовжать своє перебування в США до 2027 року, пише marieclaire.com.

2022 року королева Маргрете, яка зреклася престолу в січні 2024 року, шокувала країну, урізавши монархію і позбавивши чотирьох дітей Йоагіма титулів «принц» і «принцеса». В інтерв’ю данському телеканалу BT Йоагім прокоментував ситуацію:

«Мене попередили про це за п’ять днів. Щоб я сказав моїм дітям, що у Новий рік у них заберуть їхню ідентичність. Мені дуже, дуже сумно бачити їх засмученими і такими, що не розуміють того, що відбувається у них нагорі. „Мої діти не знають, на якій нозі стояти, у що їм вірити. Чому їх мають позбавляти ідентичності? Чому їх мають карати таким чином?“ До початку 2023 року діти Йоагіма та Марі, Ніколай, Фелікс, Генрік та Афіна, отримали титули графа та графині Монпеза, і незабаром родина переїхала до Вашингтона, округ Колумбія.

У новій заяві йдеться, що термін повноважень Йоагіма продовжено до серпня 2027 року. «Таким чином, Його Королівська Високість принц Йоагім разом з Її Королівською Високістю принцесою Марі та їхніми двома дітьми, Його Королівською Високістю графом Генріком та Її Королівською Високістю графинею Афіною, залишаться жити у Вашингтоні, де діти також ходять до школи», — йдеться в заяві.

Хоча данська королівська родина публічно залагодила розбіжності, з’являючись разом із старшим братом Йоагіма, королем Фредеріком X, і невісткою королевою Мері на деяких королівських заходах у Данії, але, шрами, очевидно, залишилися.