Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Їх називають другими Гаррі і Меган: чому данський принц і його дружина передумали повертатися з США і не хочуть спілкуватися з королівською сім’єю

Принца данського Йоагіма та його дружину принцесу Марі вже порівняли з герцогом та герцогинею Сассекськими.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Марі та принц Йоагім

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

Принц Йоагім, молодший син королеви Маргрете, і принцеса Марі — друга дружина принца, мали повернутися до Данії, але продовжили перебування у США після наслідків позбавлення королівського титулу.

Пара переїхала до Вашингтона, округ Колумбія, 2023 року, щоб Йоагім обійняв посаду аташе з оборонної промисловості в посольстві Данії. Це сталося після того, як мати Йоагіма, королева Маргрета II, позбавила його дітей королівських титулів. Тепер Міністерство оборони Данії підтвердило, що принц Йоагім і його сім’я продовжать своє перебування в США до 2027 року, пише marieclaire.com.

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Associated Press

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Associated Press

2022 року королева Маргрете, яка зреклася престолу в січні 2024 року, шокувала країну, урізавши монархію і позбавивши чотирьох дітей Йоагіма титулів «принц» і «принцеса». В інтерв’ю данському телеканалу BT Йоагім прокоментував ситуацію:

«Мене попередили про це за п’ять днів. Щоб я сказав моїм дітям, що у Новий рік у них заберуть їхню ідентичність. Мені дуже, дуже сумно бачити їх засмученими і такими, що не розуміють того, що відбувається у них нагорі. „Мої діти не знають, на якій нозі стояти, у що їм вірити. Чому їх мають позбавляти ідентичності? Чому їх мають карати таким чином?“ До початку 2023 року діти Йоагіма та Марі, Ніколай, Фелікс, Генрік та Афіна, отримали титули графа та графині Монпеза, і незабаром родина переїхала до Вашингтона, округ Колумбія.

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

У новій заяві йдеться, що термін повноважень Йоагіма продовжено до серпня 2027 року. «Таким чином, Його Королівська Високість принц Йоагім разом з Її Королівською Високістю принцесою Марі та їхніми двома дітьми, Його Королівською Високістю графом Генріком та Її Королівською Високістю графинею Афіною, залишаться жити у Вашингтоні, де діти також ходять до школи», — йдеться в заяві.

Хоча данська королівська родина публічно залагодила розбіжності, з’являючись разом із старшим братом Йоагіма, королем Фредеріком X, і невісткою королевою Мері на деяких королівських заходах у Данії, але, шрами, очевидно, залишилися.

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

