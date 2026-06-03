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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

Їх заскочили в милий момент: королева Мері та король Фредерік X продемонстрували ніжність на публіці

Король Данії Фредерік X та королева Марія відвідали Грену у муніципалітеті Норддюрс під час свого літнього візиту.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Мері та король Фредерік X

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Пара постала перед камерами тримаючись за руки, а їхні образи були невимушені та мінімалістичні.

Королева Мері одягла білий топ у поєднанні зі штанями-кльош, синьою курткою та кавовими кедами. Вона зібрала волосся в низький тугий хвіст і була в сонцезахисних окулярах. Король Фредерік X був одягнений у бежеву сорочку, під якою виднілася синя футболка та сині джинси у поєднанні з черевиками. Пара мило трималася за руки, що буває вкрай рідко на публічних заходах.

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Нещодавно королівське подружжя повним складом брало участь у спортивному забігу і королева Мері навіть показувала кілька знімків із тренування, як вона розминалася перед забігом.

Потім Мері та Фредерік X вирушили у триденний круїз на борту королівської яхти «Даннеброг».

Король Фредерік X і королева Мері у круїзі / © Getty Images

Король Фредерік X і королева Мері у круїзі / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
49
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