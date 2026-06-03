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Їх заскочили в милий момент: королева Мері та король Фредерік X продемонстрували ніжність на публіці
Король Данії Фредерік X та королева Марія відвідали Грену у муніципалітеті Норддюрс під час свого літнього візиту.
Пара постала перед камерами тримаючись за руки, а їхні образи були невимушені та мінімалістичні.
Королева Мері одягла білий топ у поєднанні зі штанями-кльош, синьою курткою та кавовими кедами. Вона зібрала волосся в низький тугий хвіст і була в сонцезахисних окулярах. Король Фредерік X був одягнений у бежеву сорочку, під якою виднілася синя футболка та сині джинси у поєднанні з черевиками. Пара мило трималася за руки, що буває вкрай рідко на публічних заходах.
Нещодавно королівське подружжя повним складом брало участь у спортивному забігу і королева Мері навіть показувала кілька знімків із тренування, як вона розминалася перед забігом.
Потім Мері та Фредерік X вирушили у триденний круїз на борту королівської яхти «Даннеброг».