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Їхнє весілля могло не відбутися: хто був проти шлюбу Зари і Майка Тіндаллів
Племінниця короля Чарльза III — Зара Тіндал сьогодні святкує свою 14-ту річницю весілля. Вона вийшла заміж за колишнього гравця у регбі Майка Тіндалла 2011 року, і вся королівська родина підтримала Зару та Майка, крім одного родича.
То була бабуся Майка. Батько Майка, Філіп, розповів про сумніви бабусі в інтерв’ю 2020 року і пояснив, що вона побоювалася, що королівський статус Зари може стати проблемою, але незабаром вся родина зрозуміла, що їм нема про що турбуватися.
В інтерв’ю Sunday Times батько Майка розповів: «Бабуся Майка була категорично проти. У її час королівські особи одружувалися з королівськими особами, і вона думала, що весілля відкладуть. Але від початку вся родина була просто чудовою».
На жаль, бабуся Майка так і не познайомилася із Зарою, але його батько сказав, що впевнений: вона б схвалила дружину свого онука. Він додав: «Я знаю, що вона любила б її так само сильно, як і ми, тому що вони з Майком ідеально підходять одне одному».
Нагадаємо, раніше сьогодні ми згадували, яким був цей день для Зари та Майка у липні 2011 року.