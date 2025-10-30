Їла Dodger Dog і веселилася: Меган Маркл показала кумедне відео з поїздки на матч

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

Сассекські приїхали на стадіон «Доджер» подивитися гру між бейсбольними командами «Торонто Блю Джейс» і «Лос-Анджелес Доджерс».

Меган і Гаррі на стадіоні «Доджер» у Лос-Анджелесі / © Associated Press

У своєму Instagram Меган Маркл за традицією поділилася закулісним відео з візиту на спортивний захід. Пара насолоджувалася їжею, яку подають на стадіоні, а Меган розсміялася, коли її заскочили на відео, як вона їла фірмовий Dodger Dog.

Меган Маркл / Відео: instagram.com/meghan / © Instagram Меган Маркл

Меган показала підписникам, що їм з Гаррі провели екскурсію за лаштункам стадіону, показавши, який вигляд має нагорода «Золота рукавичка».

Реклама

Меган їсть Dodger Dog / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекська взяла за традицію публікувати відео з заходів, які вона відвідує публічно. Так, раніше вона ділилася кадрами з поїздки до Парижа, Нью-Йорка та Вашингтона.