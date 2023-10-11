Їли бутерброди і пили пиво: подружжя Макронів провело час із Шольцем

Еммануель і Бріжит Макрони скуштували у Гамбурзі місцевий фастфуд
Президент Франції Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон у межах свого офіційного візиту до Німеччини разом із канцлером країни Олафом Шольцом і його дружиною Бріттою Ернст відвідали місцевий фастфуд у Гамбурзі.
Там вони покуштували бутерброди з рибою, які запивали пивом. Судячи по їхнії задоволених обличчях, їм було дуже смачно.
Нагадаємо, раніше Бріжит Макрон розкрила свій секрет стрункості. Перша леді зазначила, що не їсть нездорової їжі. Будемо сподіватися, що сьогоднішні бутерброди і пиво були єдиним разом, коли Бріжит порушила своє здорове харчування.
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