Їли бутерброди і пили пиво: подружжя Макронів провело час із Шольцем

Президент Франції Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон у межах свого офіційного візиту до Німеччини разом із канцлером країни Олафом Шольцом і його дружиною Бріттою Ернст відвідали місцевий фастфуд у Гамбурзі.

Олаф Шольц та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони, Олаф Шольц і Брітта Ернст / Фото: Associated Press

Там вони покуштували бутерброди з рибою, які запивали пивом. Судячи по їхнії задоволених обличчях, їм було дуже смачно.

Еммануель і Бріжит Макрони, Олпф Шольц / Фото: Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Бріжит Макрон розкрила свій секрет стрункості. Перша леді зазначила, що не їсть нездорової їжі. Будемо сподіватися, що сьогоднішні бутерброди і пиво були єдиним разом, коли Бріжит порушила своє здорове харчування.

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