Їли і фастфуд: названо дві улюблені страви королеви Єлизавети II

Кажуть, покійна монархиня була небайдужа до фастфуду, а одна з її улюблених страв замовлялася на винос під час її перебування в Балморалі, в Шотландії.

Інсайдер із королівської родини розповів, що королева любила рибу зі смаженою картоплею в одному конкретному ресторані, коли була у Балморалі на літніх канікулах. Вартість такої страви була близько 10 фунтів стерлінгів (12 доларів). А ще Єлизавета II час від часу дозволяла собі з'їсти кебаб, пише express.co.uk.

Звичайно, сама королева не ходила до ресторану за фастфудом, для неї це робили співробітники палацу. Інсайдер розповів виданню Fabulous:

"Вона дуже рідко балувала себе рибою з картоплею фрі, коли була в Балморалі. За нею вирушав лакей".

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

А королівська кореспондентка Джейн Сеймур розповідала, що кебаб для Єлизавети II замовляли у закусочній Krazy Kebabs.

"Я думав, що їжа призначається для слуги. Але коли я підійшов до входу, дворецький узяв її і сказав, що це для королеви. Сподіваюся, їй сподобалося — ми славимося найкращими кебабами в Норфолку", — розповів чоловік, який доставляв кебаб монархині.

Син королеви, король Чарльз, до речі, полюбляє піцу, але не відомо, чи їсть він її і як часто. Раніше ми розповідали про кумедні звички короля Чарльза III.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Читайте також:

Стиль королеви Єлизавети II (21 фото)