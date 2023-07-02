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Їли піцу і дивилися гру: принц Вільям із сином Джорджем сходили на крикет

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Їли піцу і дивилися гру: принц Вільям із сином Джорджем сходили на крикет

Принц Вільям із сином принцом Джорджем / Фото: Associated Press

Принц Вільям зі старшим сином принцом Джорджем відвідав лондонський матч із крикету.

9-річний спадкоємець британського престолу разом із батьком спостерігав за грою у четвертий день другого матчу Ashes Test між Англією та Австралією на крикетному майданчику Lord's у Лондоні.

Принц Вільям із сином принцом Джорджем / © Associated Press
Принц Вільям із сином принцом Джорджем / Фото: Associated Press

Принц Уельський часто бере старшого сина на спортивні заходи і Джордж, слід зазначити, виявляє інтерес до цього.

41-річний принц Вільям був одягнений у блакитну сорочку на ґудзиках, світло-блакитний піджак та чорні окуляри, а принц Джордж був у темно-синьому піджаку та світлій сорочці у клітинку.

Принц Вільям із сином принцом Джорджем / © Associated Press
Принц Вільям із сином принцом Джорджем / Фото: Associated Press

Батько та син схвильовано спостерігали за грою та їли піцу. Також під час матчу Джорджу було подаровано мінікопію урни з прахом Річарда Томпсона, голови Ради з крикету Англії та Уельсу. Фотографи зняли цей момент на камеру.

Принц Вільям із сином принцом Джорджем / © Associated Press
Принц Вільям із сином принцом Джорджем / Фото: Associated Press

Вільям та Джордж є затятими футбольними фанатами і раніше були помічені у квітні на футбольному матчі Прем'єр-ліги між "Астон Віллою" та "Ноттінгем Форест". Іноді компанію їм складає принцеса Уельська Кейт.

Принц Вільям із сином принцом Джорджем / © Associated Press
Принц Вільям із сином принцом Джорджем / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
735
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