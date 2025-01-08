Їм 14 років: королівський двір Данії показав нові фото близнюків — принца Вінсента та принцеси Жозефіни

8 січня близнюки короля Данії Фредеріка Х та королеви Мері, принц Вінсент та принцеса Жозефіна, святкують свій 14-й день народження.

З цієї нагоди королівський двір Данії опублікував нові фотографії принца та принцеси. Близнюки народилися 2011 року в Рігсhospitalet в Копенгагені. Вони є третьою і четвертою дитиною короля та королеви.

На фото брат та сестра зазнімковані разом. Кадри були зроблені напередодні Нового року — невдовзі після того, як їхній батько виголосив свою першу новорічну промову, як король країни.

На Жозефіні була елегантна сукня з довгими рукавами та V-подібним вирізом, волосся вона розпустила і одягла кілька золотих прикрас. А ось Вінсент позував в елегантному чорному костюмі, білій сорочці та оксамитовій краватці-метелику.

Нагадаємо, що також король та королева виховують сина Крістіана та дочку Ізабеллу. Що відомо про спадкоємця датського престолу — кронпринца Крістіана — ми розповідали раніше.

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