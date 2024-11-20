Їм було нудно: принц Жак і принцеса Габріелла були не в захваті від чергового виходу у світ

Спадкоємці князя Альбера II відверто нудилися на балконі Палацу Монако в Монте-Карло, коли разом із батьками – княгинею Шарлін та князем Альбером II вийшли привітати публіку.

9-річні близнюки завжди з'являються на важливих королівських заходах із батьками, але радості їм це приносить мало. Цього дня фотографи зазнімкували, як принцеса Габріелла підтискала щоку рукою, стоячи на балконі, а її батько Альбер нахилився до неї, щоб щось сказати їй на вухо.

Принц Жак та принцеса Габріелла зі своїми батьками на параді на честь святкування Національного дня / Фото: Getty Images

Її брат принц Жак стояв поруч, йому, мабуть, теж було не дуже весело.

Учора, нагадаємо, сім'я відвідала месу на честь святкування Національного дня Монако, а потім подивилася урочистий військовий парад із балкону палацу.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми Жаком та Габріеллою / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлін з'явилася на публіці в гарному бузковому штанному костюмі, а її чоловік одягнув військову форму.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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