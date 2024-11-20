Їм було нудно: принц Жак і принцеса Габріелла були не в захваті від чергового виходу у світ

Спадкоємці князя Альбера II відверто нудилися на балконі Палацу Монако в Монте-Карло, коли разом із батьками – княгинею Шарлін та князем Альбером II вийшли привітати публіку.
9-річні близнюки завжди з'являються на важливих королівських заходах із батьками, але радості їм це приносить мало. Цього дня фотографи зазнімкували, як принцеса Габріелла підтискала щоку рукою, стоячи на балконі, а її батько Альбер нахилився до неї, щоб щось сказати їй на вухо.
Її брат принц Жак стояв поруч, йому, мабуть, теж було не дуже весело.
Учора, нагадаємо, сім'я відвідала месу на честь святкування Національного дня Монако, а потім подивилася урочистий військовий парад із балкону палацу.
Княгиня Шарлін з'явилася на публіці в гарному бузковому штанному костюмі, а її чоловік одягнув військову форму.
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