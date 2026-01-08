ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Їм сьогодні по 15 років: данський палац поділився новими фото принцеси Жозефіни та принца Вінсента

Данській принцесі Жозефіні та її брату принцу Вінсенту сьогодні виповнюється по 15 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вінсент та принцеса Жозефіна

Принц Вінсент та принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Принцеса Жозефіна та принц Вінсент — молодші діти короля Фредеріка X та королеви Мері. Вони народилися 8 січня 2011 року у Копенгагені. Жозефіна народилася на 26 хвилин пізніше за брата-близнюка - принца Вінсента. Того ж дня, на честь народження близнюків із замку Кронборг та військово-морської бази Голмен було зроблено 21 артилерійський залп.

Принц Вінсент та принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент та принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Королівський палац на честь іменинників поділився новими портретними фотографіями близнюків.

«Їхні Королівські Високості принц Вінсент та принцеса Жозефіна сьогодні святкують свій 15-й день народження.

З цієї нагоди публікуються нові фотографії принца та принцеси, зроблені незадовго до Нового року в Амалієнборгу», — йдеться у підписі.

Принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

Принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

Жозефіна одягнена у блакитну сорочку з рюшами, її волосся розпущене і укладене красивими хвилями, на обличчі легкий макіяж, у вухах золоті сережки-кільця, а манікюр виконаний у синьому кольорі.

Її брат принц Вінсент одягнений у блакитну сорочку та сірий джемпер.

Принцеса Жозефіна посідає четверте місце в лінії наслідування престолу, а її брат — третє, оскільки народився майже на півгодини раніше за сестру.

Принц Вінсент та принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент та принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент та принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент та принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie