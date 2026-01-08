Їм сьогодні по 15 років: данський палац поділився новими фото принцеси Жозефіни та принца Вінсента

Принц Вінсент та принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Реклама

Принцеса Жозефіна та принц Вінсент — молодші діти короля Фредеріка X та королеви Мері. Вони народилися 8 січня 2011 року у Копенгагені. Жозефіна народилася на 26 хвилин пізніше за брата-близнюка - принца Вінсента. Того ж дня, на честь народження близнюків із замку Кронборг та військово-морської бази Голмен було зроблено 21 артилерійський залп.

Принц Вінсент та принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Королівський палац на честь іменинників поділився новими портретними фотографіями близнюків.

«Їхні Королівські Високості принц Вінсент та принцеса Жозефіна сьогодні святкують свій 15-й день народження.

Реклама

З цієї нагоди публікуються нові фотографії принца та принцеси, зроблені незадовго до Нового року в Амалієнборгу», — йдеться у підписі.

Принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

Принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

Жозефіна одягнена у блакитну сорочку з рюшами, її волосся розпущене і укладене красивими хвилями, на обличчі легкий макіяж, у вухах золоті сережки-кільця, а манікюр виконаний у синьому кольорі.

Її брат принц Вінсент одягнений у блакитну сорочку та сірий джемпер.

Принцеса Жозефіна посідає четверте місце в лінії наслідування престолу, а її брат — третє, оскільки народився майже на півгодини раніше за сестру.

Реклама

Принц Вінсент та принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram