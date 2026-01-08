- Дата публікації
Їм сьогодні по 15 років: данський палац поділився новими фото принцеси Жозефіни та принца Вінсента
Данській принцесі Жозефіні та її брату принцу Вінсенту сьогодні виповнюється по 15 років.
Принцеса Жозефіна та принц Вінсент — молодші діти короля Фредеріка X та королеви Мері. Вони народилися 8 січня 2011 року у Копенгагені. Жозефіна народилася на 26 хвилин пізніше за брата-близнюка - принца Вінсента. Того ж дня, на честь народження близнюків із замку Кронборг та військово-морської бази Голмен було зроблено 21 артилерійський залп.
Королівський палац на честь іменинників поділився новими портретними фотографіями близнюків.
«Їхні Королівські Високості принц Вінсент та принцеса Жозефіна сьогодні святкують свій 15-й день народження.
З цієї нагоди публікуються нові фотографії принца та принцеси, зроблені незадовго до Нового року в Амалієнборгу», — йдеться у підписі.
Жозефіна одягнена у блакитну сорочку з рюшами, її волосся розпущене і укладене красивими хвилями, на обличчі легкий макіяж, у вухах золоті сережки-кільця, а манікюр виконаний у синьому кольорі.
Її брат принц Вінсент одягнений у блакитну сорочку та сірий джемпер.
Принцеса Жозефіна посідає четверте місце в лінії наслідування престолу, а її брат — третє, оскільки народився майже на півгодини раніше за сестру.