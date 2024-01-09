Їм виповнилося по 13 років: палац поділився новим фото молодших дітей королеви Мері та короля Фредеріка

8 січня принцу Вінсенту та принцесі Жозефіні виповнилося по 13 років. Близнюки з'явилися на світ 2011 року і стали третьою та четвертою дитиною на той момент спадкового принца Фредеріка та спадкової принцеси Мері.

На знімку, опублікованому в соцмережах королівським палацом, принц та принцеса одягнені у чорні костюми. На дівчинці блакитна блузка, а хлопчик у білій сорочці з блакитною краваткою.

"Їхні королівські Високості принц Вінсент і принцеса Жозефіна святкують день народження, їм виповнилося по 13 років", — йдеться в підписі під знімком авторства Денніса Стенілда.

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, свій 42-й день народження святкує принцеса Уельська Кетрін. Король Чарльз та королева Камілла вже привітали її, також опублікувавши знімки у соцмережах. А ось особисті привітання Кетрін, напевно, отримала в приватній обстановці.

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